Furia al volante: disparó contra una vecina y fue condenado a prisión

A raíz de esto, él la amenazó diciéndole “Te voy a pinchar a vos, no me conocés”, para luego retirarse a bordo de su auto. No obstante, minutos más tarde, regresó al domicilio de la mujer con un arma de fuego calibre 38 (considerada de guerra) sobre la cual no poseía autorización para usar, con la que efectuó dos disparos sin provocarle heridas, y finalmente huyó.

fiscal ines gerez (1).jpg

Ante esto, familiares de la víctima rápidamente tomaron la calle y comenzaron a perseguir al acusado hasta su vivienda, ubicada a una cuadra y media aproximadamente del lugar del hecho, y allí vieron cuando arrojó el arma por encima de un cerco, hacia el patio de un vecino. En simultáneo, llamaron a la Policía, que al arribar al lugar, pudo dar con el arma en el lugar señalado.

Los delitos por los cuales fue acusado y condenado Castillo fueron amenazas simples, abuso de armas y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real.

En la audiencia del miércoles, el hombre aceptó su responsabilidad por el hecho ante los jueces, que además consideraron apropiada la pena discutida por las partes, de 3 años y seis meses de prisión.

El tribunal que intervino en la audiencia, compuesto por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, avaló los términos del acuerdo presentado por la fiscal del caso y la defensa del acusado y dictó la condena a Castillo.

Asimismo, durante la audiencia, tanto fiscalía como defensa renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que Castillo comenzará a cumplir la pena desde los primeros días de mayo.

fiscalia san martin de los adnes.jpg

Otro hecho de furia al volante en la capital provincial

La violencia en Neuquén se ve plasmada cada vez en más ámbitos y, una vez más, casi termina con la vida de una persona. Un hecho muy similar al de la localidad cordillerana ocurrió en la capital neuquina el 22 de diciembre de 2023, entre las 21 y 21:15, en la zona de Avenida Olascoaga y Echevarría.

El acusado, identificado como L. F. T, conducía un Volkswagen Vento gris con una calcomanía en una puerta, en el que iba acompañado por un adolescente de 16 años y otra persona que aún no fue identificada. En ese contexto, mantuvo una discusión con el conductor de un Ford Focus, que circulaba junto a su pareja, y quien le recriminó que lo había “encerrado” a la altura de Olascoaga y Fava.

Comenzada la discusión, ambos conductores estacionaron sus vehículos sobre calle Echavarría; el acusado bajó de su vehículo junto al adolescente que lo acompañaba, se acercó al conductor del Focus y comenzó a dispararle con un arma de fuego, aunque este último se había quedado dentro de su auto.

“Con clara intención homicida y sin mediar palabra, comenzó a disparar”, sostuvo el fiscal Andrés Azar en la audiencia de formulación de cargos. “Realizó tres disparos con el arma hacía donde se encontraba sentada la víctima”, precisó, y destacó que “no logró consumar el hecho por circunstancias ajenas a su voluntad”, ya que el conductor se arrojó sobre las piernas de su pareja en el asiento de acompañante y logró mover el auto en reversa para salir del foco de disparo. Luego, el agresor volvió a su vehículo y huyó con las personas que lo acompañaban. Fue detenido horas más tarde, como resultado de la investigación que se inició.

Por todo esto, el delito que el fiscal del caso atribuyó al imputado fue homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en grado de tentativa.