Habló el juez de Neuquén que atrapó a un ladrón: "Si las cosas no salían bien, quizás no estaba acá"

"Mi papá es una persona grande, tiene problemas oncológicos entonces no le pude entender qué me estaba diciendo, esa es la realidad. Me habló llorando y bueno, hasta que pude reaccionar y entender bien que me decía que él veía a alguien (en el patio), decidí acercarme a la casa", relató.

Recordemos que, como ya se dijo, afortunadamente el magistrado vive a solo cinco cuadras de su padre. Aún así, expresó que atravesarlas se sintió como "una eternidad".

"Lo primero que veo cuando llego es la reja que estaba violentada, la habían pateado o estaba barreteada. Cuando voy a verlo a él, estaba la puerta trabada de la casa, la habían trabado con una suerte de caño, una cosa similar. Lo vi a él a través del vidrio, vi que estaba medianamente bien, pude abrir la puerta, hablamos unos minutos. Me cercioré de que estuviera bien", relató.

Al parecer, el delincuente trabó la puerta de la vivienda para que el robo no se viera frustrado y luego accedió al patio de la vivienda a través de un pasillo por el costado del terreno que conecta los patios delantero y trasero. Allí, habría tomado algunas herramientas.

"Él me dijo que vio a un hombre. Llamé a la Policía y me fui a ver lo que faltaba en el patio, faltaban algunas herramientas y entre las cosas que él tenía, había un cargador de batería que es como un carrito y es difícil de alzar y yo pensé 'Si alguien se llevó este carrito, tiene que estar por acá cerca'", confió. Esta convicción fue la que lo empujó a salir a la calle nuevamente en busca del ladrón.

"Tomé una decision en segundos, que no es para nada aconsejable, pero yo fui a buscar si lo podía ver y me encontré a este muchacho", contó. Tal cual sus sospechas, el delincuente no se había alejado mucho aún. El juez lo pudo reducir y retener hasta la llegada de la Policía, que arribó enseguida.

"Hay que confiar en las instituciones"

"Fueron segundos y son decisiones que se toman ahí. Después, cuando lo pensé un poco más en frío, dije 'Quizás no era tan necesario'. Yo tenía miedo a que le hubieran hecho algo y además hacerle algo a una persona grande, sin ser algo demasiado grave, puede traer muchos problemas", lamentó.

Cabe recordar además que el hoy juez de garantías fue policía y recibió la formación que ello implica, algo que podría haber guiado su accionar ante la situación. Sobre esto, opinó: "Quizás eso haya ayudado un poco, pero nada de esto es bueno", reconoció, y agregó: "Yo no soy nadie para aconsejar a otro, pero si puedo decir algo es evitar la confrontación, porque si las cosas no hubieran salido bien, quizás hoy no estaría acá contando esto. Han habido un montón de casos, que obviamente los conocemos, donde no han salido bien las cosas".

El caso más reciente, aun fresco en la memoria y el miedo de los neuquinos, es el del crimen del periodista Juan Caliani, asesinado cuando justamente se puso a inspeccionar la casa que compartía con sus padres luego de escuchar ruidos y se encontró con los ladrones frente a frente: uno de ellos lo agarró de sus brazos por detrás y el otro le asestó las puñaladas que marcaron su triste final.

Es por ello que, lejos de alentar a que otros vecinos busquen intervenir antes de la llegada de la Policía, remarcó: "Hay que tener mucho cuidado, hay que confiar y creer en las instituciones y en la gente, porque yo llamé y para mí fueron segundos y de repente estaba rodeado de policías. Hay que tratar de confiar y hacer lo que uno cree medianamente correcto".

Además, aseguró que en ningún momento se identificó como funcionario judicial, de manera que los efectivos actuaron como si fuera un ciudadano neuquino más.

Encina, que previo a su cargo de juez trabajó varios años como asistente letrado de la Fiscalía de Robos y Hurtos, evitó opinar sobre el hecho de que el delincuente seguramente ya haya sido liberado, lo que vulgarmente se suele identificar como "la puerta giratoria".

"No me metí en el caso, no he preguntado, y la verdad es que saliéndome de ese lugar, conozco cómo son las normas y las leyes y deben respetarse. Solo pensaba en volver a la casa, la Policia se lo llevó, yo hice la denuncia y no pensé mucho más", sostuvo.

No obstante, admitió: "Por supuesto que cuando a uno le toca estar de víctima, no es muy agradable, pero la verdad es que tenemos que respetar las normas y yo lo trato de hacer todos los días, entonces no podría opinar distinto. Por supuesto que es complicado, pero el robo es un delito excarcelable en la Argentina, es así".