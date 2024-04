Otros dos barrios de Neuquén denuncian inseguridad y piden más policías en las calles

Esta vez, vecinos de Altos del Neuquén y de Belgrano manifestaron que no saben ya cómo protegerse ante la ola de robos.

" Nos cuesta mucho salir de nuestras casas , todos tenemos que ir a trabajar y no hay nadie que nos garantice que estemos tranquilos yéndonos a trabajar", lamentó, indicando que los robos son muy frecuentes y que se dan "a plena luz del dia, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde".

Es que el barrio se encuentra bastante alejado de otros y aunque la Policía está al tanto de la situación, les informó que "no da abasto para cubrir todo el sector". "Nos dicen que nos trajeron a la boca del lobo y estamos solos", comentó Luisina.

Indicó que a raíz de la oleada de inseguridad, contrataron personal de seguridad privada que custodia el sector, aunque no las 24 horas. "Es el único momento en el que no se registran hechos", expresó.

Desde agosto de 2022, cuando los vecinos del Distrito comenzaron a tomar nota de cada hecho y sus características, llevan anotados "más de 70 robos. "Si tenés reja o alarma, igual ingresan", lamentó la mujer.

Los vecinos del Belgrano también están atemorizados

Por otro lado, Andrés, vecino del barrio Belgrano, también manifestó lo que se vive en su barrio y el reclamo por más personal policial, ya que los vecinos consideran que están "a la deriva".

Además de Andrés, hay varios vecinos más de ese sector que han sufrido robos de sus autos, principalmente las baterías de los vehículos. Y en su mayoría, son gente que los vecinos que llevan tiempo allí ya tienen identificados. "A las 3, 4, 5 de la mañana hay gente deambulando por el barrio", denunció.

"El malestar es porque es constante, es un problema para los vecinos, hay muchas denuncias, pero no se puede hacer nada. Así como los meten, a la hora están libres", opinó sobre los delincuentes.

Por último, denunció que la venta de droga que se produce en la Toma La Familia, muy cerca de su domicilio, también es un problema ya que convoca a gente de otros barrios y vinculados al ambiente delictivo.

Una joven de 18 años fue detenida por personal de Comisaría Segunda.

Los vecinos de Centro Oeste no pueden vivir tranquilos

La inseguridad en Neuquén no da para más y en Área Centro Oeste, los vecinos ya no duermen tranquilos. Aseguran que todos han sufrido al menos un intento de robo en su vivienda y piden una reunión urgente con el municipio y la Policía, que según ellos, nunca llega a tiempo.

Los vecinos que en este caso se expresaron son los que viven en inmediaciones de calles Belgrano y Brentana, quienes están ya cansados de no poder bajar la guardia. Es que aseguran que tanto vecinos como comerciantes están siendo golpeados por los ladrones, que no en todos los casos han logrado llevarse algo, pero no por falta de intentos.

Lucas, uno de los comerciantes, indicó que a él en los últimos meses ya le han entrado a robar tres veces, mientras que los dueños de una dietética sufrieron otros dos robos. Esto, sin contar a los vecinos que viven en el sector.