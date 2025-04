Hay un hombre en estado crítico tras el ataque en un boliche de Villa La Angostura

Así lo hizo conocer su esposa Mirta a Diario Andino. "En este momento la verdad es que la estamos pasando bastante mal. Ahora mismo es muy difícil para nosotros", expresó al medio cordillerano.

ataque boliche VLA

Respecto al estado de salud de su esposo, la mujer detalló: "Hoy (martes) tuvimos una junta médica al mediodía y nos dijeron que, como anoche estuvo bastante estable, le pudieron sacar el respirador que tenía en la boca. Desde entonces lo están monitoreando, esperando ver cómo reacciona. Esta mañana todavía estaba un poco inestable, pero con algunas reacciones. Se nota que quiere despertarse, que quiere hablar, aunque sigue muy delicado. Los doctores nos explicaron que hay que esperar cómo pasa la noche. Si no tiene ninguna arritmia ni otra complicación, lo dejarán sin respirador, pero si se complica aunque sea un poco, van a tener que volver a colocárselo",

Incluso, Mirta confió que su esposo sufre de arritmias graves y que los médicos le dijeron que su vida estuvo en riesgo esa noche: "Me dijeron que estuvo al borde. Tiene arritmias y estaban tratando de estabilizarlo, porque hubo una que fue bastante fuerte. Todo esto pasó por los golpes que recibió. El médico me dijo que si Juan se hubiese ido a dormir a la casa (después de la pelea) en vez de ir a la guardia, no la contaba. Fue gracias a que lo llevaron rápido al hospital en San Martín que pudieron asistirlo. Cuando llegó, tenía casi 200 pulsaciones y no podían bajarlas”.

fiscalia-villa-la-angostura-valida.webp

El hombre, que pelea por su vida, fue identificado en varias de las filmaciones que registraron los disturbios fuera y dentro del local. Según trascendió, formaba parte del grupo de personas que ingresó al boliche Euforia pese a tener la entrada prohibida, según informó Diario Andino.

Por el momento, su pronóstico sigue siendo reservado y su cuadro se evalúa de cerca.

El violento hecho

El personal del local bailable Euforia, ubicado en Avenida Arrayanes, fue quien alertó del altercado a la Policía mediante un llamado alrededor de las 5:30 de la madrugada del domingo. "Cuando se hace presente, el personal policial observa a tres sujetos que tenían los rostros ensangrentados que manifestaban que adentro del local bailable los habían agredido", dijo Oviedo y agregó que las personas "estaban muy eufóricas, en estado de ebriedad y comenzaron a golpear las puertas con intención de entrar".

De acuerdo a la información brindada, en un segundo momento, los sujetos se retiraron y luego de que se fuera la Policía, siguieron agrediendo el auto del dueño, estacionado fuera del boliche.

En un tercer momento, el asunto se agravó porque el grupo original se amplió con la llegada de cómplices: "Aparentemente, se reúnen mediante llamado telefónico con más sujetos, habiendo un total de entre 10 y 15 personas armados con palos, hachas y machetes", expresó Oviedo.

Violento ataque al dueño y trabajadores de un boliche en Villa La Angostura.mp4

Acto seguido, precisó que lograron su cometido ingresando al local: "violentaron la puerta y provocaron daño del mobiliario, mesas, sillas, espejos, vidrios, arrojando piedras al interior y agrediendo con golpe de puño a los empleados de seguridad como a los barman".

El ataque culminó con la llegada, nuevamente, del personal policial al boliche, que hizo que los agresores se retirasen en dirección a la Avenida y a la Terminal de colectivos. Como se vio en los videos que circularon por las redes sociales, la destrucción abarcó desde la puerta de madera de la entrada, hasta el interior con los sillones tirados.

Las diligencias policiales se extendieron hasta la mañana. Aún no se conoce exactamente qué desató el ataque y hacia quién estaba dirigido.