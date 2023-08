Hubo otro robo a taxistas y amenazan con cortar el servicio desde las 22

La inseguridad no cesa y los taxistas temen manejar por las noches. Exigen nuevas medidas de protección.

Tras sacarle su recaudación, su celular y su billetera personal, los delincuentes se dieron a la fuga. Marcos confió que la víctima afortunadamente no salió herida, y aunque aseguró haber apretado el botón antipánico, los primeros en arribar a asistirlo fueron sus propios colegas. "El chofer está bien; asustado como todos, pero está bien", expresó.

El hecho llega a menos de 24 horas de los cuatro robos registrados en seguidilla a otros taxistas durante la noche del martes. Uno de ellos fue asaltado a punta de cuchillo en la misma rotonda que este último; otro fue encañonado por un delincuente que acababa de robar un monitor en la zona centro y dio lugar a una persecución en la que se lo pudo detener. Finalmente, otro colega fue atacado por el pasajero que llevaba en cercanías de calles Novella y Racedo; y una mujer que fue abordada por un delincuente en un semáforo de la calle Necochea.

A raíz de esta secuencia de robos, varias bases comenzaron a debatir la posibilidad de no prestar servicios en el oeste desde las 22 y hasta la mañana siguiente de cada día, dado que es donde finaliza la mayoría de los hechos de inseguridad.

"El 80% de los hechos ocurren en el oeste, no lo queremos hacer por la gente, vivimos de la gente, pero también están nuestras vidas. No encontramos la manera o las herramientas necesarias para poder trabajar tranquilos; es complicado porque la zona del oeste -El Nido, Parque Industrial, para atrás- es tierra de nadie. Lamentablemente, los hechos delictivos finalizan en esa zona, no tiene nada que ver con la gente", había expresado al respecto Alejandro Cavallotti, propietario de Radio Taxi Avenida.

No obstante, el hecho sufrido este domingo motivó a los conductores a tomar una decisión aún más drástica: cortar el servicio para toda la ciudad de Neuquén entre las 22 y las 5. Las bases Taxi Ciudad, Radio Taxi Avenida, Taxi Ceferino, Radio Taxi Patagonia y El Rápido serían algunas de las bases que se sumarían a la medida.

"Las cámaras, el botón antipánico, son útiles, pero no alcanzan. Somos carne de cañón arriba de un vehículo. Vivimos un momento socioeconómico muy complicado y nos asusta la cantidad de hechos que han ocurrido en tan poco tiempo. La inseguridad es una realidad. La seguridad es un derecho y una obligación del Estado", expresó Alejandro, otro chofer.

Como alternativa, se considerará no suspender el servicio durante las noches, sino limitarlo hasta calles Novella y Godoy.

Los taxistas esperan una reunión urgente con autoridades del gobierno provincial y la Policía.