Insólito: estaba preso en una iglesia, se sacó la tobillera y se fugó

El aviso de la fuga lo dio el propio pastor de la iglesia , al darse cuenta de que no estaba en el lugar. Valenzuela tiene un extenso prontuario y cumplía una condena unificada por múltiples delitos. La mayoría de los ilícitos los cometió en un barrio de Bariloche en el que ahora hay indignación y temor.

Sandra, una vecina del barrio Don Bosco de la ciudad andina, expresó su preocupación en diálogo con Radio Seis: “Desde que este hombre estuvo detenido, no hubo más robos ni amenazas , si bien la familia de esta persona es muy violenta, tanto la mujer como los hijos".

Patrullero Bariloche.jpg

La vecina se manifestó indignada porque en el barrio creían que estaba en prisión. "A nosotros, los damnificados, no nos avisaron que le daban la prisión con tobillera". En la iglesia, según advirtió la mujer, Vidal Valenzuela pasó dos días antes de escapar.

El malestar entre los habitantes del barrio creció cuando se enteraron de la fuga, aparentemente comunicada por Whatsapp, y también por la respuesta de las autoridades. Según Sandra, “cuando llamé a Fiscalía me dijeron que no sabían que se había escapado".

Vecinos señalaron que la presencia de Vidal Valenzuela generó una gran inquietud en el barrio, especialmente entre aquellos que fueron víctimas de sus acciones delictivas en el pasado. “Es un tipo muy violento, a mis padres los tiene amenazados. Mi padre es un hombre de 80 años con problemas cardíacos. Mi madre es una mujer con epilepsia de 72 años. Estamos todos muy preocupados”, aseguró Sandra.

Indignación por la prisión domiciliaria

Los vecinos aseguran que poco después de cortar la tobillera que permitía dar con su ubicación con un sistema GPS “el tipo andaba por el barrio. Se llamó a la Policía y mucho no hicieron. Estamos todos muy preocupados, porque es un tipo muy violento y se violenta con gente que no se puede defender”, agregó la vecina.

La comunidad cuestiona duramente la decisión judicial que permitió que Vidal Valenzuela cumpliera la pena en prisión domiciliaria. “Entró a robar a la casa de mis padres, y se llevó todo, hasta la comida de los gatos. Hicieron el allanamiento, lo detuvieron y le dan prisión domiciliaria en una iglesia. A mí no me entra eso en la cabeza, porque a un tipo con los antecedentes que tiene y lo violento que es, no le pueden dar prisión domiciliaria con un dispositivo que todos sabemos que nadie controla”, expresó con indignación.

“Sentimos que tenemos que estar encerrados nosotros y ellos andan sueltos por la vida como si nada. Mi pregunta es por qué un juez le da prisión domiciliaria con tobillera a un tipo que tiene más de 30 denuncias hechas”, concluyó Sandra.

La fuga se produjo el martes y en las primeras horas de búsqueda no se halló ningún rastro para capturar al delincuente prófugo.