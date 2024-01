Intento de femicidio en Neuquén: detenido por atacar con un cuchillo a su ex

Por pedido de la fiscalía, un tribunal anuló la domiciliaria para el hombre que atacó con un cuchillo a su ex pareja y le impuso prisión preventiva. Los magistrados entendieron acreditados los riesgos procesales y la necesidad de proteger a la víctima del intento de femicidio ocurrido en el barrio Almafuerte.

"La decisión de la magistrada fue contradictoria y no dio respuestas a los planteos del Ministerio Público Fiscal frente a incumplimientos que se han agudizado -de parte del imputado-, por lo que no podemos seguir dándole un plus de confianza a costa de la vida de la víctima"; aseguró la fiscal esta mañana ante el tribunal de Revisión y consideró "insuficiente la prisión domiciliaria”.