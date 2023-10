Irá a juicio un hombre acusado de violar a su hijastra por ocho años

Durante la audiencia de control de acusación realizada el martes, el fiscal Marcelo Jofré, que encabezará la acusación, describió un total de seis situaciones de abuso sexual y las encuadró bajo la figura del acceso carnal. La defensa planteó que en cuatro de esos casos no correspondía aplicar esa figura penal, ya que al momento de producirse, regía una calificación diferente para casos como los descriptos: la del abuso sexual gravemente ultrajante.

Tras escuchar a las partes, el juez interviniente que dirigió la audiencia consideró que la acusación debía encuadrarse en dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y en cuatro de abuso sexual gravemente ultrajante; todos agravados por la guarda y la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años de edad, en concurso real. Por esta calificación se intentará conseguir la declaración de responsabilidad del hombre.

Hasta tanto la Oficina Judicial de Zapala, donde ocurrieron los hechos, fije la fecha para la realización del juicio, el imputado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima e integrantes de su círculo cercano. La restricción de acercamiento fue dictada por el juez a partir de un planteo del fiscal, con la adhesión de la querella institucional, quienes también habían solicitado que impusiera una prohibición al imputado para salir de la provincia. En este último caso, el magistrado no consideró necesaria la medida, por no acreditarse un riesgo de fuga latente.

Asimismo, dado que la fiscalía aspira a requerir la imposición de una pena mayor a tres años , pero menor a 15 años de prisión efectiva, solicitó que el juicio se realice bajo la dirección de un tribunal colegiado, lo que fue avalado por el magistrado.