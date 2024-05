Juicio por el femicidio de Agustina Fernández, día 2: Pablo Parra no quiso ver las fotos de la joven asesinada

Las imágenes de los golpes con los que fue asesinada Agustina Fernández eran estremecedoras . Fueron exhibidas en el juicio a pedido de la Fiscalía , que desde la apertura del juicio contra Pablo Parra intenta mostrar al jurado la brutalidad con la que fue atacada. Los padres prefirieron salir antes, mientras que el acusado no quiso verlas.

La exposición de esas imágenes puede resultar impactante, pero los funcionarios del Ministerio Público consideraron necesario que el jurado las viera para tomar dimensión de la brutalidad del ataque. Forma parte de su estrategia.

agustina fernandez pablo parra.jpg Anahí Cárdena.

Ante la advertencia de Tonon, dos de los tres familiares de Agustina salieron de la sala. Su mamá, Silvana Cappello; y su papá, Mariano Fernández, prefirieron no mirarlas. Solo quedó en el recinto la tía de la joven, Claudia Cappello.

Tampoco las observó el acusado. Parra, quien se había mantenido casi imperturbable ante los testimonios del primer día, esquivó la mirada de la pantalla mientras mostraban las fotografías. Y, luego, comenzó a llorar con la mirada hacia el piso.

"El acusado no pudo mirar las fotos. Entiendo que está coacheado (entrenado), pero me llamó la atención que no pudiera mirar las imágenes de su amiga”, dijo la tía de Agustina durante un receso en la segunda audiencia. La familia de la víctima sostiene que el acusado es el asesino de la joven, quien se había mudado desde La Pampa a Cipolletti para estudiar Medicina.

Cuarto intermedio en el juicio

Luego de la presentación de las fotos de Agustina herida, el juez Guillermo Baquero Lazcano ordenó un cuarto intermedio. Durante algunos minutos, la sala de audiencias de los Tribunales de calle España quedó vacía. El jurado se retiró y también las personas que acompañan a Parra y representan a la querella.

La audiencia se retomará, luego del mediodía, con más testimonios en horas de la tarde.

El juicio por el femicidio de Agustina Fernández continuaría hasta el sábado si se respeta la lista original de testigos, que prevé más de 100 testimonios ante el jurado popular. Luego, el jurado escuchará los alegatos de las partes y definirá si considera a Pablo Parra responsable del femicidio de la joven pampeana.

La fiscalía asegura que presentará pruebas para demostrar su culpabilidad; mientras que la defensa anticipó que demostrará la inocencia del acusado a partir del resultado de una muestra de ADN que fue extraída del cuerpo de Agustina.