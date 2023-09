La Defensa y el Colegio de Abogados acuerdan promover los Derechos Humanos

Específicamente, el Servicio de Orientación Jurídica del MPD -con asiento en la ciudad de Neuquén- evaluará la necesidad de derivación al Colegio de Abogados de los casos que se les presenten -cuando no corresponda su intervención-, efectuando una reseña del caso y la intervención que se requiere por parte del Colegio, entre otros aspectos relevantes que se consideren en el caso particular.

Cabe destacar en este aspecto que el Servicio de Orientación Jurídica es la puerta de entrada a la Defensa Pública Civil, y para garantizar que el servicio del MPD esté apuntado a los sectores más vulnerables de la sociedad, existe una pauta económica -que se actualiza periódicamente-. Si bien se analiza caso por caso, y no es único parámetro que se considera, es una pauta objetiva tendiente a que las personas que no pueden pagar un abogado particular tenga garantizado su derecho al acceso a la justicia, a través de la Defensa Pública.