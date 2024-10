La llamaron para agendar un turno de vacunación contra el dengue, pero era una estafa

La mujer indicó que atendió el llamado y le indicaron que el motivo de la comunicación era pautar su vacunación contra el dengue. El operador le fue preguntando ciertos datos personales a la mujer, quien finalmente se percató de que no podía tratarse de algo legítimo y cortó la llamada.

“Quiero hacer público para que a nadie le pase. En horas de la mañana me llamaron del Ministerio de Salud diciéndome que debería vacunarme contra el dengue, a lo cual le respondo dónde tengo que ir y me dijo 'Al hospital más cercano a tu localidad'. Me pidió 4 números que yo le tenía que decir al que me estaba llamando”, contó la víctima.

estafa vacunacion dengue.jpg

Fue esto lo que hizo caer en la cuenta a la víctima, ya que el estafador en realidad le estaba pidiendo los números que la mujer había recibido por mensaje de texto y que no tenían como objetivo verificar el turno, sino dar acceso a su WhatsApp desde otro dispositivo, para así acceder a su lista de contactos e intentar estafar a estos bajo la identidad de la mujer.

Conociendo en qué consistía la maniobra, la vecina cortó la llamada y compartió lo ocurrido en sus redes.

Turnos por mensajes

A principios de septiembre y para evitar confusiones, el Ministerio de Salud de Neuquén advirtió que estaría enviando mensajes a aquellos pacientes que ya tuvieran su turno otorgado a través de la aplicación Andes para cualquier práctica médica. No obstante, se trata de un simple "recordatorio" y que no solicitaría información de ningún tipo al usuario. Allí radica la diferencia con los numerosos intentos de estafa, que comenzaron principalmente vinculados a la vacunación contra el COVID-19, en época de pandemia.

"Se advierte a las y los usuarios que se trata simplemente de un mensaje de aviso, por lo que no se debe responder ni realizar ninguna otra acción mediante esa vía en esa instancia. Luego de concretado el turno, es posible que a través de ese mismo número de WhatsApp llegue una encuesta de satisfacción (formulario de Google), ya que se trata de conocer cómo fue la experiencia para analizar factores a fortalecer o cambiar", informaron a través de su página oficial, Neuquén Informa.

andes turnos.jpg

Otras recomendaciones a tener en cuenta para evitar una estafa:

*No comercializar ningún bien a través de redes sociales

*No enviar dinero a personas desconocidas sin ver el producto a adquirir

*No operar en home banking, cajero automático o cualquier billetera virtual bajo las instrucciones de un tercero desconocido, aunque éste manifieste ser un empleado bancario o de una entidad crediticia

*No brindar información sensible como contraseñas, códigos de ingreso o respuestas a preguntas de seguridad que permitan acceder a cuentas de nuestra propiedad

*No hacer clic en enlaces externos cuyo origen desconocemos

*En caso de ser beneficiados de algún premio, no se exigirá una transferencia previa de dinero para recibirlo. Ignorar este pedido

*Hacer caso omiso de mails recibidos de presuntas entidades emisoras de tarjetas de crédito que pidan información para desbloquear nuestra cuenta ni completar formularios con datos. Ante cualquier duda, comunicarse con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales para verificar la información.