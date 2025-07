La pesadilla de alquilar en Facebook: descubrió la estafa al llegar a la casa

La víctima del engaño relató el caso a LU5 para "que se sepa y no le pase a nadie más" . Según afirmó, no era la primera vez que alquilaba una vivienda en forma temporal porque tiene familiares tanto en Cinco Saltos como en Cipolletti . Consciente de las estafas con alquileres a través de la red social tomaba algunos recaudos, que esta vez no fueron suficientes.

estafa facebook

La mujer se comunicó por WhatsApp, recibió rápida respuesta, fotos y precio. En principio, solo le sorprendió que le respondieran en cuanto escribió, algo que no le habría pasado en anteriores alquileres similares. Sin embargo, no fue suficiente para sospechar de una estafa y siguió con la gestión.

Cuando acordó el precio y el pago de la seña, todo era "normal". Sin embargo, tras la transferencia inicial, de 60 mil pesos, comenzaron las dudas. "Una vez que hice la seña, me pedían un seguro de caución que me pareció algo raro porque iba a estar solo tres noches. Era un pago similar a cuando alquilás una vivienda, que te piden un mes de depósito y cuando te vas te lo devuelven. Me pedían un seguro y a los tres días me devolvían la plata".

Un seguro, la primera sospecha de la estafa

La mujer desconfió del seguro y viajó desde Bariloche sin pagarlo, con el compromiso de abonarlo al ingresar a la vivienda. Con equipaje en mano, llegó hasta la dirección y volvió a contactar el teléfono de quienes creía eran los dueños. "Les dije que estaba en la puerta y me pedían que transfiera el seguro de caución, muy insistentes. Yo les dije que les iba a pagar cuando me dieran la llave".

La comunicación se cortó ante el pedido de la llave, por lo que Yanina optó por tocar timbre. Y rápidamente confirmó que había sido estafada: la atendió una mujer que no tenía noción del alquiler, ni de la publicación de la casa en Facebook. Martínez no pudo confirmar si las fotos que le enviaron son de la casa, ya que recibió imágenes del interior y el patio.

"Publican fotos y detalles de la casa: dos ambientes, cocina, comedor, baño, patio delantero, entrada de vehículos y garage. Y después te mandan a ese domicilio (en calle Mariano Moreno) y la casa está habitada".

Alquiler Imagen ilustrativa.

El depósito inicial de 60.000 pesos, pero la mujer terminó pagando el total de la estadía: 120 mi pesos. fue transferido a una cuenta a nombre de Silvia Andrea Ayala. Posteriormente, le pidieron transferir el monto total de 120.000 pesos, lo cual hizo.

La vecina de Bariloche contó que al llegar a la dirección proporcionada, descubrió que la casa estaba ocupada por una familia que desconocía el alquiler.

La mujer relató que en viajes anteriores los familiares le enviaban los contactos de posibles alquileres, pero en este caso la búsqueda la hizo ella. Envío "un amigo a ver la casa, pero tocó timbre y no había nadie", relató. Y lamentó que si hubiesen estado los dueños, habría descubierto la estafa antes de viajar.