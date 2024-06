La última imagen de Sergio Ávalos entrando a Las Palmas

La madrugada del 14 de junio de 2003, Sergio Ávalos ingresó al boliche Las Palmas y de ahí desapareció. En la actualidad, la Justicia Federal avanza con una maratón de testimoniales. La madrugada del 14 de junio de 2003, Sergio Ávalos ingresó al boliche Las Palmas y lo desaparecieron.

De los dichos de don Pedro a la imputación

En la causa que tiene la Justicia Federal en sus manos, desde 2014, hay una entrevista que brindó Nardanone en 2006 donde niega que Sergio Ávalos haya ingresado al boliche.

“Yo creo que Sergio Avalos nunca estuvo en Las Palmas. Pongo las manos en el fuego por eso”, dijo el empresario reginense.

Luego describió que esa noche fue fría, que él no estuvo, pero averiguó lo que ocurrió.

Estimó que habían concurrido unas 350 personas y que a las 7 de la madrugada, cuando lo vieron por última vez a Sergio, quedaban unas “150 de los cuales 60 eran empleados. En ese contexto un grupo de estudiantes universitarios no pasa inadvertido. A este chico no lo vio nadie, solamente sus amigos”, declaró Nardanone imputado por la Justicia Federal por la desaparición forzada del estudiante oriundo de Picún Leufú.

En ese entonces el boliche tenía tecnología de punta para la época. Estaban conectados por handy y tenían cámaras de seguridad controlando principalmente las cajas, tanto del ingreso como de las barras de expendio de bebidas.

En cuanto al corte de la grabación señaló: “las apagaron porque no había gente y no se justificaba. Se usan cuando hay mucha taquilla, para controlar la recaudación”.

Por último, desestimó la teoría de un pacto de silencio señalando que “pueden sostenerlo dos o tres, pero no sesenta personas. Llega un momento que alguien habla, y acá nadie habló porque no pasó nada”.

SFP Pedro Nardanone audiencia en Juzgado Federal 2 (7).JPG Pedro Nardanone está imputado por la Justicia Federal por el delito de la desaparición forzada de Sergio Ávalos. Sebastián Fariña Petersen

Los dichos de don Pedro, tanto para la querella de la familia Ávalos, integrada por Sergio Heredia y Leandro Aparicio, como para la Justicia Federal no se asoman ni un poco a la realidad.

De hecho, la Justicia Federal en su imputación al empresario por la desaparición forzada destaca: “Nardanone era dueño del local bailable, conocía el funcionamiento del lugar, controlaba todo lo que ocurría a través de diversos mecanismos entre los cuales existía un sistema de comunicación por ‘Handy’ que poseían la totalidad del personal que cumplía funciones en el boliche, mediante los cuales se reportaban todo lo que ocurría en el interior y exterior del lugar; además había dispuesto la instalación de un sistema de cámaras (sumamente avanzado para la época) que implicaban un detallado control de todos los movimientos del local; entre otros mecanismos de control. Ello le permitía a Nardanone, tener pleno conocimiento de lo que iba sucediendo en el transcurso de la noche”.

Además, se detalla: “Dicha modalidad de organización, en la que reinaba la violencia validada por su propietario, desencadenó la desaparición forzada de Sergio Daniel Avalos, por parte de agentes de seguridad pertenecientes al Ejército argentino y la Policía de Neuquén, los empleados de confianza y la enfermera del local comercial, todos bajo su expresa coordinación. Concretamente, bajo su dirección (de Nardanone) se encontraba un aparato de violencia organizado, con un modus operandi predefinido, que determinó que el 14 de junio de 2003 con posterioridad a las 6:30 de la madrugada, hicieran desaparecer a Sergio Daniel Avalos del boliche”.

La imputación concluye aseverando que: “Nardanone, siendo el dueño de la explotación comercial de Las Palmas, desde el momento de la desaparición de Sergio Daniel Avalos hasta la actualidad acordó un pacto de silencio y no brindó ningún tipo de información durante más de 20 años”.

SFP Juzgado Federal causa Avalos declara Teresa Monsalve (2).JPG La PSA elaboró un informe que remitió al Juzgado Federal donde hay un análisis del último VHS que entregó Las Palma y realizarón un descubrimiento estremecedor. Sebastián Fariña Petersen

El informe de la PSA

Desde que la Justicia Federal investiga la desaparición forzada de Sergio Ávalos designó, a partir de un oficio del 1 de abril de 2015, a la PSA para que los auxilie en las pesquisas.

Vale destacar que dicha fuerza de seguridad se caracteriza por ser sumamente hermética y realizar investigaciones densas y de largo aliento. Además, el juez federal Gustavo Villanueva optó por dicha fuerza para evitar cualquier tipo de contaminación o vínculo con otras las fuerzas de seguridad.

LMN accedió a un documento realizado por la Unidad Operacional de la PSA que fue remitido a la Justicia Federal el 23 de noviembre de 2023, semanas antes que la fiscalía federal impulsara las imputaciones.

Se trata de un análisis de la “información obrante en el legajo investigativo, como así también de las hipótesis más significativas con las que se viene trabajando”.

El informe cuenta con detalles que este medio no brindará para no afectar la investigación.

Los expertos de la PSA trabajaron con el último video de la causa que es el caset VHS que se corta a las 2:48 de la madrugada del 14 de junio de 2003.

Teresa Monsalve, administrativa y supervisora de las cámaras, se limitó a sostener a lo largo de los años, que no cambió el caset porque no había y Patricio Sesnich no le respondió cuando dio el aviso.

La versión de Monsalve es poco creíble ya que se encontró que había varios casets que cubrían las noches anteriores y posteriores, pero solo faltó el de la madrugada de la desaparición de Ávalos. Mucha casualidad.

“Dicha cinta fue digitalizada, optimizada dentro de las posibilidades tecnológicas y pasada a tiempo real”, describió una fuente del caso a este periodista.

sergio avalos captura video boliche las palmas Esa es la captura del video donde la PSA rotula con el número 3 al posible Sergio Ávalos de acuerdo a un exhaustivo análisis del último VHS.

¿Qué encontró la PSA en ese VHS?

En base al expediente de la causa los especialistas de la PSA tuvieron en cuenta que esa noche Sergio fue al boliche Las Palmas acompañado por Damián Sambueza, Diego Baigorria, Daniel Antonio Nahuelpán y su hermano Pedro Fabian Nahuelpán.

Así se detalla el hallazgo: “En este punto y tras un minucioso análisis de las cámaras de seguridad del sector de ingreso al boliche, esta prevención logró advertir el día 14/06/2003 lapso entre las 02:30 a 02:39, a un grupo de cinco jóvenes que ingresan, denotando que el tercero de ellos posee ciertas características físicas (delgado, tez trigueña y de 1,60 de altura aproximadamente) con las de “Sergio Ávalos”, sumado que guardaría similitud con la vestimenta que llevaba Sergio la madrugada del 14/06/2003, que era campera negra (tipo rompevientos) y jeans gris/claro”, describe literalmente el documento oficial.

“Asimismo, se informa que otra de las cámaras capta a este grupo de cinco jóvenes, desde otro ángulo, producto de las imágenes fílmicas se advierte que los mismos habrían efectuado el pago de la entrada, para luego ingresar al boliche siendo aproximadamente las 02:35 del día 14/06/2003”, detalla el análisis.

Las capturas de imágenes que se hacen no son de buena calidad para estos tiempos, pero en aquellos años era la mejor tecnología existente.

Un detalle no menor, los especialistas de la PSA hacen dicho análisis a partir de la información que se maneja en el expediente, es decir las declaraciones de los amigos de Sergio y la vestimenta con la que concurrieron esa noche. Además, se toman parámetros morfológicos de los cinco jóvenes, en ese entonces, para establecer que posiblemente era el grupo con el que asistió Ávalos a Las Palmas.

En cuanto al horario de ingreso, siempre se habló que Ávalos y sus amigos entraron cuando se cortó la grabación, pero eso es parte del relato que la Policía neuquina le dio a la familia y a los amigos. Ninguno pudo saber si entraron antes o después y el horario brindado por ellos, fue una estimación porque no tenían reloj, ni celulares, en ese entonces no eran tan comunes, como para tener precisión respecto de la hora.

Es decir, que este análisis de la PSA podría brindar un dato que confirma, con las propias cámaras del boliche, el ingreso de Sergio Ávalos más allá de los testimonios de los compañeros y amigos.

Para la Justicia Federal es irrefutable que Sergio Ávalos entró a Las Palmas, más allá de estas imágenes. En el local, lo mataron y de Las Palmas lo sacaron para desaparecerlo hace ya 21 años.

image.png En el informe oficial de la PSA marcan cada una de la indumentaria que llevaba puesta Sergio Ávalos según las declaraciones que figuran en el expediente.

Las marchas y homenajes

En este día tan especial y como todos los años en Picún Leufú habrá un acto en el colegio donde Sergio realizó la secundaria y luego marcharan por las calles pidiendo justicia con don Asunción Ávalos a la cabeza.

También habrá una actividad en la residencia universitaria de Neuquén donde paró Sergio durante los cuatro meses que fue estudiante de la UNCo. Allí se plantarán unos árboles en su memoria.

En tanto a las 17 está convocada toda la comunidad universitaria y la sociedad en general para reunirse en el playón de la UNCo.

Está previsto un acto a las 17:30 donde las autoridades universitarias le entregaran a don Asunción el legajo de su hijo.

Luego con los Ávalos a la cabeza, se marchará por las calles de la ciudad con dirección a Casa de Gobierno donde concluirá el acto con distintos discursos de las organización y la familia Ávalos.