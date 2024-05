Ladrón reincidente fue atrapado tras cometer nuevos robos en libertad condicional

Tras escuchar este relato, los efectivos de Comisaría 16 demoraron al joven, le secuestraron su bicicleta y un bolso con pertenencias que había intentado descartar -ambos objetos sobre los cuales no pudo acreditar propiedad-, y lo trasladaron a la sede policial.

Ladrón reincidente

Sin embargo, allí no termina la historia. Es que una vez en comisaría, los policías se encontraron con una mujer que aguardaba allí para denunciar el robo de su cartera, hecho que había ocurrido minutos antes de las 15. Tras percatarse de que la descripción de sus pertenencias coincidía con el bolso secuestrado al delincuente, le exhibieron a la mujer lo secuestrado y esta pudo reconocer sus cosas y su documentación.

El ladrón, por su parte, quedó allí demorado unas horas. Los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos y se ordenó conocer si el joven contaba con antecedentes. Pronto, el informe permitió conocer que no se trataba de alguien ajeno al sistema de Justicia.

ladron reincidente.jpg

Es que se trataba de un ladrón reincidente, "que se encontraba cumpliendo una pena de 3 años por una unificación de hechos de robo y delitos contra la propiedad y el 4 de diciembre de 2023 había recuperado su libertad bajo modalidad condicional", informó Cuevas.

La libertad condicional es aquella que los condenados a una pena efectiva de prisión pueden acceder tras cumplir los dos tercios de la misma en detención. No obstante, no significa que estén exentos de cumplir ciertas pautas de conducta, entre las cuales se encuentra no cometer nuevos delitos.

Finalmente, alrededor de las 19:30 se sumó el relato de una tercera víctima, una mujer que se presentó en comisaría a denunciar que en horas del mediodía del lunes le habían hurtado su bicicleta del frente de su domicilio, ubicado en el sector Cartódromo del barrio San Lorenzo. Se trataba justamente de la bicicleta en la que se movilizaba el ladrón.

A raíz de estos tres hechos a los que se lo pudo vincular, desde fiscalía ordenaron modificar la situación del joven a la de detenido para llevarlo a una formulación de cargos este martes y allí imputarle los nuevos robos y seguramente también pedir una medida cautelar en su contra.

Cuevas confió que se trata de un delincuente oriundo del barrio San Lorenzo.

Robarruedas

También la tarde del lunes, personal de la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur, demoraron a dos sospechosos a los que descubrieron robando ruedas en calle Solalique.

Fue un testigo quien vio a los robarruedas sustraer los elementos y cargarlas a otro, por lo que rápidamente avisó llamando al Centro de Operaciones Policiales, minutos pasadas las 14.

Los uniformados se hicieron presentes en el lugar señalado, dieron con los sospechosos y los atraparon in fraganti, sin poder acreditar propiedad sobre las ruedas.

Finalmente, los robarruedas de 22 y 34 años fueron demorados y trasladados a comisaría, mientras que las ruedas robadas se le restituyeron al dueño legítimo tras recibir su denuncia.