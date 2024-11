Ladrones robaron dos motos y dos bicis y todo quedó registrado en un video

La inseguridad ya no es ajena a ningún barrio y el video de un vecino dejó registrada la impunidad con la que se manejan los delincuentes en la capital provincial. Dos motos y dos bicis lograron robar dos hombres en cuestión de minutos de una vivienda de Villa Florencia, cobijados por la oscuridad y soledad de la madrugada.

Todos estos elementos fueron sacados a la vereda sigilosamente y arrastrados por los dos ladrones, seguramente hasta un lugar cercano para esconderlos y luego ser llevados a sus domicilios en tandas, como muchas veces suele ocurrir.

Robo en Villa Florencia.mp4

Las víctimas compartieron el video para demostrar la impunidad con la que se manejaron los ladrones y advertir a otros vecinos de la modalidad.

A pesar de la existencia del video, resulta difícil que se logre identificar a los autores del robo, siendo que actuaron aprovechando la penumbra y los árboles del sector para ocultarse lo suficiente incluso de las cámaras.

90 robos en Distrito 7 este año

El hecho trascendió el mismo día que otro grupo de vecinos, del Distrito 7, hicieron saber su malestar a raíz de la inseguridad que se vive en el barrio, que se encuentra en la punta opuesta de la capital neuquina.

Los vecinos del Distrito 7 sufren nuevos robos "todas las semanas" y por ello en las últimas horas se sumaron a los reclamos contra la inseguridad que resuenan por toda la capital de Neuquén. Sin iluminación y junto a la barda, el barrio se ha vuelto el escenario perfecto de la impunidad que buscan los delincuentes y los vecinos ya no duermen tranquilos.

Cinthia, una de las vecinas del barrio, comentó en declaraciones radiales que aunque los robos se registran en toda la barriada, la mayor impunidad de los delincuentes se descarga sobre la manzana que se encuentra sobre calle Casimiro Gómez, ya que constituye muchas veces la vía de escape por el sector de bardas luego de cada hecho.

En el caso de la mujer, ya sufrió tres robos en el último tiempo, siendo que el cuarto -que ocurrió apenas esta semana-, afortunadamente, solo quedó en el intento.

distrito 7 neuquen.jpg

"El miércoles por la noche yo me encontraba en el domicilio, intentaron palanquear la puerta y en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando, empecé a gritar y se fueron. Fue todo en un minuto porque por suerte me di cuenta de lo que estaba pasando", contó Cinthia, aún atemorizada.

En este sentido, planteó que los hechos van desde robos de materiales de viviendas en obra, hasta arrebatos en la calle y, más recientemente, los robos con ingreso a las viviendas habitadas, algo que produce terror en los vecinos, quienes notan que los delincuentes ya no tienen límites.

"El martes le ingresaron a otra vecina por el ventiluz del baño, al vecino de atrás también le robaron un tanque de agua, pasan todas las semanas y ahora ingresan sin importarles si hay personas dentro", confió y agregó: "No tenemos nada de iluminación y aprovechan, es tierra de nadie y estamos muy vulnerables".