La pesadilla del Distrito 7, a merced de la inseguridad: "90 robos en lo que va del año"

Los vecinos aseguran que los robos pasan todas las semanas y que los delincuentes ya no tienen límites e ingresan a las viviendas con sus propietarios dentro.

Los vecinos del Distrito 7 sufren nuevos robos "todas las semanas" y por ello en las últimas horas se sumaron a los reclamos contra la inseguridad que resuenan por toda la capital de Neuquén. Sin iluminación y junto a la barda, el barrio se ha vuelto el escenario perfecto de la impunidad que buscan los delincuentes y los vecinos ya no duermen tranquilos.

"El miércoles por la noche yo me encontraba en el domicilio, intentaron palanquear la puerta y en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando, empecé a gritar y se fueron. Fue todo en un minuto porque por suerte me di cuenta de lo que estaba pasando", contó Cinthia, aún atemorizada.

En este sentido, planteó que los hechos van desde robos de materiales de viviendas en obra, hasta arrebatos en la calle y, más recientemente, los robos con ingreso a las viviendas habitadas, algo que produce terror en los vecinos, quienes notan que los delincuentes ya no tienen límites.

Meseta distrito 6-7 (4).JPG Maria Isabel Sanchez

"El martes le ingresaron a otra vecina por el ventiluz del baño, al vecino de atrás también le robaron un tanque de agua, pasan todas las semanas y ahora ingresan sin importarles si hay personas dentro", confió y agregó: "No tenemos nada de iluminación y aprovechan, es tierra de nadie y estamos muy vulnerables".

El reclamo por la iluminación de las calles y por un mayor patrullaje lo sostienen desde que se habilitó el barrio, pero aún no han recibido respuesta. Cinthia recalcó que a pesar de una reciente entrega de nuevos patrulleros, la Policía les ha dicho que "hay falta de recurso humano", por lo que no ven una solución cercana. Distrito 7 depende de la Comisaría 20, pero no es el único barrio y por ello todo se complica.

"En lo que va del año, hemos contado 90 robos", lamentó la vecina. Es por esto que los vecinos están recordando su reclamo para que se instalen las luminarias apropiadas y, en lo posible, que se instale una posta policial con personal permanente al cual recurrir y que quizás ayude para ahuyentar a los ladrones.

Comisaría 20 de Parque Industrial de Neuquén.

Por otro lado, también les gustaría contar con espacios verdes en el sector, no solo para esparcimiento, sino para reunirse entre vecinos y poder conocerse finalmente, dado que resalta que no han podido presentarse y hoy "son todos sospechosos" a los ojos del otro.

Por último, también se pidió que una línea de colectivo ingrese al barrio para no tener que atravesar toda la zona hasta la parada más cercana, algo que en el contexto actual también produce mucho temor en los vecinos.