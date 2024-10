Policiales La Mañana inseguridad Inseguridad en Confluencia y el desolador relato de una vecina: "Es peor que vivir en una cárcel"

Los vecinos de Confluencia denuncian una ola de inseguridad. Dicen que viven con miedo y la Policía les recomienda electrificar las casas para evitar los robos.







Q Sebastián Fariña Petersen

Los hechos de inseguridad en el barrio Confluencia de Neuquén aumentaron y los vecinos dicen que ya no saben qué hacer frente a los robos. Esta mañana, luego de sufrir un robo por tercera vez en el último tiempo, Patricia, una vecina que vive sobre la calle Obrero Argentino, mostró su fastidio a Radio LU5: "No te dan ganas de salir adelante".

El enojo y preocupación de los vecinos antes los robos está relacionado con la reiteración de los mismos, así como la modalidad, porque muchas veces son realizados a plena luz del día. Este viernes los delincuentes se llevaron una escalera de 4 metros que Eduardo, el marido de Patricia, usaba para trabajar. "Ya es la tercera vez que me entran, la segunda vez eran cinco y gracias a los vecinos que intervinieron no pasó a mayores", dijo Patricia. A partir de aquella vez, hace 6 años dice que colocaron una garita sobre la calle Derby, pero la situación no mejoró: "Si no tenés móviles, no tenés policías, la garita está de más".

Este viernes, cuando sufrió el tercer robo, Patricia dice que llamó a un móvil de emergencia y recibió una respuesta que la impactó: "El policía me recomienda que ponga un cable con corriente, llegamos a eso". Actualmente, quienes acceden a electrificar las rejas de su vivienda son una mínima parte de la población, ya sea por el peso del gasto económico, el efecto estético o el riesgo para las mascotas. En ese sentido, la vecina expresó: "Eso se ve en una cárcel, pero somos una sociedad, aportamos a una parte política para que nos cuide y me da bronca porque no es tan complicado".