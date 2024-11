Robo millonario en barrio Belgrano: se llevaron dos camionetas, $ 4.000.000 en efectivo y tecnología

Ocurrió este jueves por la mañana cuando no había nadie en la casa. Buscan recuperar una Hilux, una Volkswagen, televisores, computadoras y dinero.

El robo diurno

Todo comenzó en horas de la mañana, aunque aún no está informado en qué horario preciso, pero la familia constató que barretearon la puerta y accedieron al living donde estaba colgada la llave de la camioneta Toyota: "Es de mi hijo que trabaja en Compu Líder y la deja acá porque se va caminando al trabajo".

"Previo a llevarse la camioneta le cargaron dos televisores de 55 pulgadas, porque dieron un recorrido por la cocina, habían encontrado en el dormitorio nuestro, en una cartera de mi señora, otra llave de la Volkswagen T Cross que estaba estacionada en el garage y también se la llevaron; en alguna cargaron los televisores y un dinero que teníamos guardado para ir a depositar al banco".

Lo cierto es que Martínez sacó las cuentas para saber de qué manera actuaron los delincuentes."Mi señora lleva a la mañana a mi nietita de 4 años al jardín, después un vecino me dice que los dejó un auto en la puerta", dijo y agregó: "Tienen que haber sido tres o cuatro personas: uno se lleva la Hilux, otros dos se metieron a revisar y cargar las cosas que se llevaron en algunas de las dos, barretearon la puerta del garage, más el que los vino a dejar en el Gol 4".

La bronca

"Cuando llegó mi señora una vecina le dijo 'me parece que se llevaron la camioneta', pero de los nervios no se dio cuenta, solo vio que estaba abierto el portón", dijo Martínez y agregó que además le dio bronca porque provocaron destrozos: "Rompieron cajones de la cómoda, buscando lo que sea, cosas de valor, nosotros no tenemos alarma".

Consultado sobre testigos que hayan visto algo o una pista de cómo actuaron, el damnificado dijo: "uno de los vecinos vino cuando estaba la policía y nos dijo que en la camioneta Hilux había un hombre morocho de bigote y anteojos, y le pareció extraño, pero pensó que era un pariente mío, él es un policía retirado, pero no se mete con nadie".

Martínez explicó que están esperando que llegue un vecino que tiene un cámara en un departamento que podría haber registrado el robo pero no estaba en su domicilio hasta el momento. "Lo bueno es que mi señora lleva a mi nieta al jardín, pero si hubiera estado adentro qué pasa, te ponés a pensar...", dijo el hombre que espera hacer la denuncia por la tarde.