Las alarmantes cifras de fallecidos y heridos por accidentes de tránsito en Neuquén

accidente- prensa-Andacollo-5.jpg

Aunque las estadísticas son alarmantes, Torres subraya que la mayor parte de la responsabilidad recae en las decisiones humanas. “La responsabilidad humana es clara y suele ser la principal causa de estos siniestros. Lamentablemente, parece que la gente ya lo da por sentado, como si siempre fuera inevitable”, expresó. Según la presidenta de la Asociación Civil Bien Argentino, este enfoque fatalista debe cambiar, y es el Estado el que debe liderar los esfuerzos por evitar que las tragedias continúen.

Torres explicó que, si bien se han implementado algunas alternativas, como la promoción de otros medios de transporte dentro de las ciudades para reducir el uso de vehículos, la situación sigue siendo complicada, especialmente en las rutas. “La irresponsabilidad al volante, como realizar sobrepasos indebidos, manejar bajo los efectos de alcohol o drogas, y el uso del teléfono móvil mientras se conduce, sigue siendo un problema. Hay un 90% de probabilidades de que algo malo suceda si se toman malas decisiones al volante”, agregó.

Uno de los factores que más preocupa es la falta de prevención y de medidas efectivas por parte de las autoridades. “Con los anuncios que hace el Estado Nacional, uno se desmotiva. En lugar de proyectar más en la prevención, parece que se está perdiendo de vista lo más importante. La coerción y el control son esenciales, pero la educación y la prevención deben multiplicarse. Cuando ya llega una ambulancia, la Policía o los Bomberos es porque ya falló todo el sistema”, subrayó, haciendo hincapié en que la prevención es la única herramienta eficaz para reducir la cantidad de siniestros.

choque mortal3 237.jpg Gentileza Bomberos Piedra del Águila

En cuanto a las causas específicas de los accidentes, Torres resaltó que uno de los accidentes que más se repiten son los vuelcos. “Hemos visto muchos vuelcos en el último tiempo. Esto tiene que ver con varios factores, como la incompatibilidad de los vehículos modernos, que son cada vez más rápidos, con rutas que no están preparadas para soportar ese tipo de velocidad”, explicó. A esto se suman los peligros derivados del uso del teléfono móvil, la alta velocidad y la falta de atención por parte de los conductores que, distraídos por diferentes factores, terminan tomando decisiones peligrosas.

Uno de los temas más críticos que mencionó Torres fue la circulación de camiones en horarios prohibidos. Según la presidenta de la Asociación Civil Bien Argentino, el control sobre este tipo de situaciones es prácticamente nulo. “Los camiones circulan por las rutas en horarios en los que no deberían hacerlo. Nunca he visto un control en el que se detenga a un camión y se le diga: ‘En este horario no puede circular’. Es una falla del control que impacta directamente en la seguridad vial”, afirmó. Esta falta de control no solo afecta a los conductores de camiones, sino que también representa un grave riesgo para otros vehículos que transitan por la misma ruta.

vuelco ruta 237.jpg A pesar de la violencia del vuelco, las personas siniestradas resultaron ilesas. Gentileza Bomberos Piedra del Águila

El problema de infraestructura

Torres también señaló que otro factor que agrava la situación es la infraestructura vial, que no está preparada para soportar el creciente número de vehículos que circulan por las rutas de Neuquén. “La infraestructura tiene una capacidad limitada que ya está colapsada debido a la cantidad de vehículos. Lamentablemente, llega un momento en el que la traza no puede soportar más”, explicó. Según ella, esto se traduce en un aumento de accidentes, especialmente en rutas que no están adecuadamente señalizadas o mantenidas.

A pesar de la gravedad de la situación, Torres expresó una cuota de optimismo. Hace aproximadamente 15 días, la Asociación Civil Bien Argentino organizó una mesa de trabajo con el objetivo de analizar posibles soluciones a los problemas de movilidad en la provincia. “En esta mesa de trabajo estamos involucrados todos los actores que tienen que ver con la movilidad, como empresarios, comerciantes, escuelas y organismos del Estado. Estamos tratando de encontrar una solución integral para mejorar la situación”, comentó Torres. Aunque reconoció que no existen soluciones mágicas, se mostró esperanzada de que el diálogo y la cooperación entre diferentes sectores puedan llevar a acciones concretas.

“Nosotros le ponemos una cuota de positividad a esta mesa de trabajo. Ojalá podamos, entre todas las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las empresas, debatir y llegar a soluciones. No queremos reuniones en las que no se llegue a nada, sino que buscamos acciones concretas para mejorar la movilidad y la seguridad en nuestras rutas”, concluyó.

choque frontal plaza huincul Gentileza Bomberos de Plaza Huincul

Sandra Torres dejó en claro que, aunque la situación es alarmante, todavía hay tiempo para tomar medidas preventivas que puedan salvar vidas. La educación vial, el aumento de los controles, la mejora de la infraestructura y la responsabilidad individual al volante son aspectos claves que, según la presidenta de la Asociación Civil Bien Argentino, deben ser prioritarios en la agenda del Estado y de la sociedad.