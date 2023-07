Le confirmaron la preventiva al joven que baleó al taxista

Finalmente, el tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Leticia Lorenzo resolvió por unanimidad confirmar la cautelar dictada por entender que "las amenazas contra una de las principales testigos que iba con el imputado en el taxi y contra su madre , y el hecho de darse a la fuga y deshacerse del arma con la que había disparado contra el taxista, son elementos suficientes como para presuponer que el riesgo de continuar entorpeciendo la causa o de no querer someterse al proceso".

El violento ataque

Cabe indicar que la semana pasada, Montoya fue acusado como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y que el arma utilizada en el hecho la madrugada del 19 de julio aún no fue hallada.

Según la teoría provisoria, esa noche el taxista Rojas levantó a una pareja (el acusado Montoya y una joven de apellido Vivanco) en la base de taxis de calles Sarmiento y Olascoaga, que le pidió dirigirse hasta el Loteo Social. A los pocos minutos, cuando el taxista dio aviso al operador de la base de su destino final, Montoya enloqueció al creer que había dado aviso a la Policía y comenzó a amenazarlo para que pase los semáforos en rojo lo más rápido posible. Hacé lo que te dice porque te va a matar", le advirtió la joven a Rojas.

En la intersección de calle Pringles y Avenida del Trabajador, Montoya le arrojó la lata de cerveza al taxista y, continuando con sus amenazas de muerte, le apoyó el arma en la espalda. El conductor abrió la puerta del auto y saltó mientras aún estaba en movimiento, justo en el mismo momento en que el acusado gatillaba al menos tres veces. Un proyectil lo alcanzó: le ingresó por el omóplato y quedó alojado en el cuello de la víctima, que se salvó de milagro.

Pese a que la pareja se arrojó también del auto, el joven fue detenido al poco tiempo y la mujer se acercó al primer efectivo policial que vio en las inmediaciones para relatar todo lo ocurrido y pedir ayuda. Ella también estaba amenazada.

Entre el dolor y el temor

En comunicación con LU5, Diego Rojas contó como son sus días a una semana del violento ataque. Confió que recién este miércoles 26 verá a los médicos para una revisión y que por el momento solo está con medicamentos y curaciones para calmar el dolor y evitar infecciones.

"La bala entró un poco más abajo del hombro y quedó en el cuello. Si uno toca, se siente. Esta inflamada esa parte", sostuvo sobre la herida de bala que tiene en su cuello desde hace una semana. "Mañana (miércoles) me harán radiografías para ver si la bala la dejan o quedará ahí de por vida", contó, a la vez que agradeció que no golpeó contra el cordón cuando se arrojó del auto en movimiento.

Por otro lado, resaltó el acompañamiento de sus colegas taxistas, quienes han hecho una colecta y le han donado dinero y comida, siendo que él es la fuente de ingreso de su familia, que integra con su esposa y cuatro niños. "Del Estado no se comunicó nadie, solo tengo el apoyo de los compañeros. Ellos están juntando también para que tengan un abogado", detalló.

Por el momento no puede trabajar debido al reposo obligatorio por la herida; pero también porque toda su documentación quedó en el taxi que fue secuestrado. Sin embargo, más allá de los documentos, si tuviera que volver hoy a la calle lo duda. "Calculo que tendré que volver eventualmente, la verdad que no se cómo me voy a sentir", expresó y agregó que tampoco sabe si lo hará en horario de día o noche.

Taxistas movilizados

Trabajadores del volante de distintas empresas se movilizaron este martes al mediodía por las calles de Neuquén capital hasta la zona de Ciudad Judicial donde realizaron una concentración reclamando por justicia para Diego Rojas, y pidiendo por mayores medidas de seguridad para quienes conducen taxis y remises.

