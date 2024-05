Le robaron su moto y descubrió que el delincuente posa con ella en sus redes sociales

"Salió de trabajar tipo 9, fue al gimnasio, se bañó y salió en la moto. Yo le dije que hacía frío y por qué no se iba en mi auto, pero él me dijo que no porque no salía hace rato en la moto. A la 1 de la mañana me llamó llorando y diciendo 'Me robaron'", relató el hombre.