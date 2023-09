Lo condenaron por abusar de su hijastra por cinco años

Un hombre de Zapala fue condenado por un tribunal de jueces por abusos sexuales contra su pequeña hijastra, sometimientos que se habrían desarrollado a lo largo de unos cinco años. La fiscalía buscó condenarlo por una figura más gravosa que no fue admitida.

La fiscal del caso que encabezó la acusación, Laura Pizzipaulo, había requerido que se dictara la responsabilidad penal del imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, continuado, y por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, continuado, en grado de tentativa.

No obstante, el tribunal no hizo lugar a la última figura por no considerarla probada más allá de toda duda razonable, el estándar que se busca en cada proceso. Los intereses de la niña estuvieron representados por la defensora de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Natalia Díaz.

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar fecha y hora en la que se va a debatir la pena que le corresponde cumplir al imputado.