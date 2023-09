Lo extorsionaron con pagar $200 mil para zafar de ir a la cárcel por pedofilia

"Me dicen que me estaban acusando de pedofilia y que me andaban buscando para detenerme, que la opción era pasar 4 años y seis meses en prisión o pagar una fianza de 200 mil pesos. En ese momento no entendía nada, tenía miedo y desesperación. A la noche me llaman de vuelta y me dicen que pague la fianza o iba preso, así que fui y deposité el dinero", explicó al portal de la comarca.