Los abogados de la familia de Robinson Gatica quieren llevar a los policías a un juicio por jurados

La fiscalía pidió oficialmente esta semana el sobreseimiento de los imputados por la muerte del ex empleado municipal Robinson Gatica, pero la querella se opuso.

Las posturas contrapuestas condujeron a las partes a remitir el legajo al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación para que analice a qué informe se le debe dar más relevancia, el cual planteaba que "las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima no son causantes de la muerte" y que el cuadro del hombre se había visto agravado por una intoxicación con cocaína. Toda esta discusión generó una serie de importantes dilaciones.

El mes pasado, se conoció que la fiscalía pediría el sobreseimiento de sobreseimiento de Víctor Hugo Muñoz, David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González, por considerar en consonancia con los informes que "no se ha podido probar una relación de causalidad eficiente entre la conducta atribuida a los acusados (homicidio en su modalidad dolosa agravada por el abuso de función policial), y el resultado muerte de Robinson Leonardo Gatica”.

robinson gatica.jpg

Finalmente se llegó a la audiencia de control de acusación este jueves, en la cual el fiscal Adrián De Lillo y los defensores hicieron formalmente su pedido de sobreseimiento para los policías acusados. Aunque parecía una audiencia sencilla luego del largo plazo de investigación que se extendió en varias oportunidades y de toda la prueba que se sumó al expediente, la jornada se extendió por casi cinco horas.

No obstante, quienes no estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento fueron los abogados querellantes que representan a la familia de Gatica. Uno de los que estuvo presente en la audiencia, el particular Virgilio Sánchez, pidió continuar con el curso de la causa y llevar el debate ante un jurado popular, sosteniendo la teoría que Robinson Gatica fue asesinado en una maniobra de estrangulamiento cuando estaba reducido por la policía.

A su turno, ambos defensores clamaron en contrario, sosteniendo a partir de los informes forenses oficiales y de parte, que el fallecido Gatica sufrió un paro cardíaco producto del elevado nivel de estrés que padecía en la situación de emergencia, precedido por una salud deteriorada debido al consumo de estupefacientes de larga data.

En este sentido, el defensor Hugo Pettorosso cargó críticas en la actuación de los familiares previo al arribo del personal policial a la escena y sostuvo que “Gatica fue duramente apaleado con una madera que le partieron en la cabeza, y eso no hizo más que magnificar el estrés que derivara en una parada cardíaca. Lejos de calmarlo, esa golpiza contribuyó al resultado muerte en una persona que se sabía que estaba intoxicada”. Así lo informó el portal La Angostura Digital.

Fiscal-Adrian-De-Lillo_06.jpg

Tras escuchar los pedidos de las partes, la jueza Bibiana Ojeda resolvió ordenar un cuarto intermedio hasta la próxima semana para analizar si otorga los sobreseimientos o le da la derecha a la querella.

Aún así, la magistrada dispuso el cese de las medidas cautelares que pesaban sobre los cinco policías, que incluían una prohibición de acercamiento y contacto a los familiares de la víctima.

El caso de Robinson Gatica

La teoría del caso que se mantuvo hasta el mes pasado (y que la fiscalía considera que ya no es sólida para ser llevada a juicio) es que el hecho ocurrió el miércoles 20 de julio de 2022 cerca de las 6:30 de la mañana, cuando cinco policías provinciales concurrieron a una casa del barrio Las Piedritas tras recibir un pedido de ayuda efectuado desde la vivienda en la que se produjo el hecho, y donde la víctima se encontraba junto a familiares.

En estas circunstancias, Robinson Gatica agredió a los cinco efectivos que se hicieron presentes con un arma blanca. Una vez allí, los policías hoy imputados intentaron reducirlo dentro del domicilio, pero no pudieron y volvieron a salir. La pareja de Gatica logró que el hombre le entregara el cuchillo que tenía y lo tiró fuera de la vivienda.

casa municipal asesinado crimen villa la angostura robinson gatica Julián Campos

Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente y uno de ellos, Muñoz, habría efectuado un disparo. Tras golpear al dueño de casa y ante su resistencia, lograron reducirlo. Inmediatamente, los policías requirieron la intervención de una ambulancia y una vez que los médicos llegaron, constataron que Gatica había fallecido.

Es por esto mismo que los cinco efectivos que acudieron a la vivienda se encuentran acusados como coautores del delito de homicidio agravado por abusar de su función como miembro integrante de las fuerzas policiales.

Los acusados son todos efectivos que prestaban servicios en la Comisaría 28 de Villa La Angostura.