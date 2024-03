"Los vecinos la están pasando mal": sigue la preocupación por los robos en los barrios de Neuquén

Además, informó que están tratando de modificar la ordenanza aprobada durante la intendencia de Horacio "Pechi" Quiroga, que contempla la prohibición de los "trapitos" en la ciudad, pero que en el texto solo habla de lavacoches, y no de lavavidrios. "Queremos ver si se puede agregar que se le dé facultad a la Policía para llevárselos porque no puede ser estas situaciones que estamos viviendo. Vos pasás a la noche y no sabés de dónde salen tantos. Y si no le das plata o no dejás que te limpien el vidrio, te patean el auto, te insultan. Cuando vienen las mujeres solas se aprovechan", aseguró.