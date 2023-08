Marcharán a 3 meses del crimen del comerciante de Centenario

La familia aseguró que la investigación no ha avanzado y no les han aportado mayores datos. La movilización será el sábado en la Plaza Eva Perón.

A tres meses del crimen del comerciante Andrés “Cachi” Varela , familiares y amigos marcharán para pedir Justicia en Centenario . Criticaron que la investigación no avance y pidieron empatía a la comunidad y que los acompañen en su reclamo. A la fecha no hay acusados.

La mujer aseguró que la Policía les informó que descartaron que el violento hecho se haya convertido por un ajuste de cuentas o que estuviera relacionado con drogas. “Por eso queremos que asista a la marcha algún representante de las autoridades que son los responsables de investigar y que nos den respuestas. Están trabajando en eso, es lo que dicen”, observó.

También indicaron que han vuelto a revisar cámaras, pero siguen sin resultados positivos. “Del celular de “Cachi” nos dijeron que no pudieron sacar nada. Entonces no sabemos en qué condiciones está la investigación. No vemos avances. Es muy doloroso lo que pasamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo”, aseguró.

Además, pidieron protección para toda la familia. “No podemos seguir saliendo a las calles mientras ellos están sueltos, los asesino, los criminales. Tienen que pagar lo que han hecho. La verdad que es una indignación tremenda”, enfatizó.

Por último, aseveraron que la marcha no se suspenderá por mal clima. “Si llueve o corre viento igual vamos a estar ahí. Les pedimos empatía, es muy doloroso pasar por esta situación y que no haya detenidos o que todavía no se sepa quién fue”, indicó.

Qué se sabe del crimen

La noche del jueves 18 de mayo de este año, la ex pareja de Cachi lo encontró tirado en el piso, aún maniatado y con graves signos de violencia en su cabeza, dentro de su vivienda de calle San Salvador al 600. Había acudido allí por pedido de una de las hijas de la ex pareja que no tenía noticias de su padre.

La autopsia forense que se le realizó al día siguiente confirmó que el hombre fue asesinado a golpes en su cabeza, lo que le generó un traumatismo craneoencefálico grave, la fractura de su tabique y pérdida de piezas dentarias.

Si bien la casa estaba "toda revuelta" y podría tratarse de un robo o intento de robo, allegados a la víctima no detectaron faltantes entre sus pertenencias. Sin embargo, para los investigadores de la Policía aún no se descarta ninguna línea.

"Nos inclinamos por un robo, pero no se sabe, la familia está desconcertada", expresó Miriam, vecina del comerciante, sobre la incertidumbre sobre el móvil.