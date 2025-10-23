Policiales La Mañana Millonario Millonario asalto en la casa de un pastor evangélico en Cipolletti: se llevaron plata y dos autos

Ocurrió durante la madrugada en el barrio 10 de Marzo. Al menos cuatro delincuentes se llevaron dinero, dos vehículos y otros objetos de valor.







Al menos cuatro delincuentes asaltaron a un pastor evangélico que vive en una casa de la calle Germán del Valle al 1800, en el barrio 10 de Marzo, frente al Parque Norte de Cipolletti. Se llevaron un botín millonario.

El hecho se produjo durante las primeras horas de este jueves y está en plena investigación. El damnificado se comunicó con la Policía alrededor de las 3. Relató que los ladrones, uno de ellos armado de acuerdo a lo que pudo ver, ingresaron por el patio trasero e irrumpieron cuando el matrimonio -ambos serían jubilados- dormían.

Tras reducirlos comenzaron a revisar el interior del inmueble en busca de dinero y objetos de valor. Hasta el momento se sabe que se llevaron una suma aproximada de un millón de pesos, electrodomésticos y otros elementos del hogar, y dos vehículos: una camioneta Volkswagen Taos color beige -patente AG136NZ- y un Volkswagen Up blanco, patente AC267TV, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.