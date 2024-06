Motochorros rompieron el portón de un edificio y se llevaron un cuatriciclo a empujones

En pleno Alto de la ciudad de Neuquén, un grupo de motochorros abrió el portón del garage de un edificio, robó una bicicleta y sacó un cuatriciclo a los empujones. Sin embargo, los delincuentes no contaban con que no tendria puesta la batería, por lo tanto no lo pudieron hacer arrancar así que, pese al esfuerzo, lo abandonaron.

De este modo, consiguieron entrar con motos y todo a revisar que podían llevarse del lugar. "Agarraron la bicicleta de un vecino y se la llevaron sin problemas. Cuando agarraron el cuatriciclo se ve como intentan ponerlo en marcha, pero como yo me había ido a trabajar al campo, por precaución le había sacado la batería, entonces no lo pudieron arrancar", explicó.

motociclistas se robaron un cuatriciclo en pleno centro.mp4

No obstante, los delincuentes no quisieron renunciar a ese cuantioso botín y entre dos empujaron el cuatri hasta sacarlo de la cochera, pero la imposibilidad de ponerlo en marcha fue lo que ocasionó que pocos metros, antes de llegar a Yrigoyen, lo dejasen abandonado y solo se llevaran la bicicleta de otro vecino. "Es muy raro porque no pasó tan tarde, y el edificio está muy cerca del comando del Ejército, cómo nadie se va a dar cuenta de nada", cuestionó.

La Policía intervino en el robo

Pasada la medianoche, Agustín recibió la llamada del consorcio de su complejo para avisarle lo que había ocurrido. "Me dijeron que la Policía estaba reteniendo el cuatriciclo que había sido abandonado hasta que lo reclamara con los documentos de titularidad, pero como yo estaba en el campo le pedí a mi hermano que fuera y con todo los papeles pudo retirarlo", señaló.

Sin embargo, como no lograron concretar el robo de su cuatri, no pudo realizar la denuncia. "Aunque todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, no se les puede ver la cara porque todos tienen cascos puestos. Solo se ve que son seis y tres motos, no sabemos si había más gente esperándolos", observó el damnificado.

motociclistas robaron un cuatriciclo a empujones -vertical-.jpg Pese a que todos fueron filmados por las cámaras de seguridad, como tenían colocado los cascos, a ninguno se le ve el rostro.

Ante el incremento de robos que se están registrando en la ciudad, varios consorcios de edificios decidieron reforzar las medidas de seguridad, debido a que cada vez son más los asaltos que se registran. "Acá, además de las cámaras, se puso a una persona que cuide. No se puede vivir así", dijo.

Por último, observó asombrado: "Levantan el portón, revisan y se llevan las cosas en menos de tres minutos, es impresionante la velocidad con la que atacan. Hasta pudieron llevarse un cuatriciclo, con lo que pesa, en menos de tres minutos. Cada vez están peor".