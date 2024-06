Narcos neuquinos sumaron una condena por lavado de activos

Fueron investigados durante varios años tras el secuestro de una decena de vehículos. Exhibían un nivel de vida y patrimonio que no pudieron justificar.

Comprar y vender vehículos

En cuanto a las pruebas, la fiscalía federal destacó las escuchas telefónicas a Alegre y Flores y un contundente informe de la Unidad de Información Financiera, que analizó los patrimonios de los dos acusados. Asimismo, los dos narcos fueron objeto de una investigación por parte de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina que, por ejemplo, en el caso de Alegre no podía justificar con sus ingresos la propiedad de cuatro vehículos, el giro de importantes montos de dinero y mantener un costoso nivel de vida.

El análisis que hizo la Policía respecto del patrimonio de Flores no fue muy distinto al de Alegre y no encontraron “ingresos por operaciones comerciales, no pudiendo justificar cómo adquirió los bienes que integran su patrimonio”.

Para la fiscalía, Alegre y Flores fueron coautores del delito de lavado y ambos se encargaban de comprar y vender vehículos que provenían de un origen ilícito.

De esta forma, los dos narcos oriundos de Centenario fueron condenados a penas unificadas de 6 años de cárcel en el caso de Alegre y, Flores, a 5 años y medio de prisión efectiva. También se dispuso el decomiso de tres de los vehículos incautados.

Narcos con distintas medidas cautelares

Los narcos neuquinos que cumplen condenas por infracción a la Ley 23.737 atraviesan distintas situaciones. Por un lado, Juan Carlos Alegre se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza a disposición de un tribunal federal del conurbano bonaerense. En tanto, Carina Roxana Flores, tiene el beneficio de la detención domiciliaria, en una vivienda situada en el barrio La Costa, de la ciudad rionegrina de General Roca.

Alegre y Flores fueron investigados cuando se encontraban en un domicilio de calle Suyai, en Centenario, lugar donde se hizo un allanamiento en 2016.

Durante el proceso, los imputados se abstuvieron de declarar sobre la acusación de lavado y desde la fiscalía se empezaron a reunir varios elementos de prueba.

En el cierre de la investigación, las partes intervinientes acordaron llevar a cabo un juicio abreviado y se acordaron las penas, que fueron convalidadas por el Tribunal Oral Federal de Neuquén durante una audiencia realizada días atrás.