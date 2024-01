Otro robo de cables en Rincón de los Sauces: un sospechoso detenido

Un hombre de Rincón de los Sauces terminó detenido tras ser atrapado in fraganti cometiendo un robo de cables junto a un cómplice. Los delató un vecino que los vio en el lugar.

Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos intentó huir corriendo, pero fue interceptado a unos metros, correctamente identificado y demorado.

Finalmente trasladaron tanto al demorado como el vehículo secuestrado a los asientos de la unidad policial interviniente, y los elementos sustraídos fueron devueltos a su legítimo propietario.

Ladrón de cables con probation

Apenas la semana pasada, otro hombre de Rincón de los Sauces que fue atrapado in fraganti cuando cometía un robo de cables del alumbrado público, accedió a una suspensión de juicio a prueba y cumplirá con tareas comunitarias para la municipalidad local para zafar del antecedente.

Fue descubierto por la Policía el martes 9 de enero, gracias al dato de un vecino, que lo vio a bordo de una camioneta Ford EcoSport de color blanca en el barrio ZR, supuestamente sustrayendo cables del tendido eléctrico. Su demora y una requisa vehicular permitieron reunir prueba que confirmaba el delito: se le secuestraron dos pinzas alicates, dos sierras con arco, un hacha de mano, dos cuchillos, una pinza de punta, cuatro trozos de cable de cobre de 50mm, de entre 2,8 y 3,2 metros de largo y dos chalecos refractarios.

Con todos estos elementos y otras piezas de prueba, el asistente letrado Juan Pablo Grippo le formuló cargos al hombre, a quien acusó de haber robado cables en dos oportunidades, el lunes 8 y el martes 9, aproximadamente a las 13.

En ese mismo contexto, las partes llegaron en tiempo récord a un acuerdo para ofrecerle al hombre una probation de un año, por el tipo de delito y teniendo en cuenta también que el acusado no tenía antecedentes penales.

A partir de un convenio entre la Fiscalía de Rincón de los Sauces y el Municipio, el imputado deberá realizar 150 horas de trabajo comunitario como acto de reparación por su accionar.

Además de las horas de trabajo, el acusado deberá cumplir el resto de las obligaciones habituales: someterse al control de la Dirección de Población Judicializada, no consumir drogas, no abusar del consumo de alcohol y no cometer nuevos delitos.