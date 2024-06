Pablo Parra escuchará este jueves la condena de prisión perpetua

El debate de cesura será conducido por Guillermo Baquero Lazcano, el mismo juez que tuvo a cargo del juicio de pena.

Agustina Agustina había llegado de La Pampa para estudiar Medicina en la Unco. La mataron a golpes en la casa de su vecino, Pablo Parra, el único acusado. Sospechan que la atacó por que ella rechazó sus intenciones sentimentales. Archivo

En la fiscalía actuará el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, junto al fiscal del caso, Martín Pezzeta y el adjunto Juan Pablo Escalada.

Mientras que, por la parte querellante, en representación de Silvana Capello y Mariano Fernández Barreiro, los padres de la víctima que estarán presentes en la sala, estarán Emanuel Roa Moreno y Damián Moreyra.

El cronograma de la jornada se iniciará con la declaración por zoom de dos testigos propuestos por la querella. Son dos profesionales médicas de Santa Rosa, La Pampa, de donde es oriunda la familia.

juicio agustina fernandez (19).jpg

En tanto que la Fiscalía, con adhesión de la parte querellante, ofreció la reproducción de las testimoniales brindadas (y la información allí vertida) en el desarrollo del juicio por jurados por: Silvana Capello y Mariano Fernández Barreiro; Claudia Capello (tía de la víctima); Jazmin Urondo; Luciana Alfonsín; Natalia González; Jazmín Muñoz; Camila sosa; Gabriel Navarro; Gustavo Breglia; Cintia Olguín; Lucas Ferreyra; Félix Villegas; Juan Rodríguez; Florencia Nassa; Carlos Zapata; Diego villar; Marcelo Constanzo; Francisco Villar; Nicolás Venegas y Eduardo Prueguer.

Luego serán los alegatos de clausura y se presentará la prueba documental. La Fiscalía, con el acompañamiento de la querella, elevará el informe del Registro Nacional de Reincidencia, en relación a los antecedentes penales de Parra.

Mientras que la querella expondrá constancias del tratamiento psicológico de Silvana Capello y de Mariano Fernández expedidos por Josefina lucero Álvarez y Andrea Payeras, respectivamente.

Impugnación de la defensa

Pocos días después de que el jurado popular declarara culpable a Parra, quien permanece en prisión preventiva, su abogado Juan Manuel Coto anunció que impugnará el fallo.

El profesional resaltó que su cliente es inocente y destacó que hubo irregularidades en el proceso judicial. "Hay pruebas contaminadas y testigos que no debieron declarar", detalló.

Sostuvo que los jurados estaban "presionados" para declarar culpable a Parra y cuestionó el testimonio brindado por el perito de la querella, Eduardo Prueger, el que pidió que no fuera tenido en cuenta, pero fue autorizado por el magistrado.

agustina fernandez pablo parra.jpg Anahí Cárdena.

El testimonio y las pruebas que presentó el criminalista serán la base de la impugnación.

Denunció, además, que hubo errores metodológicos en el peritaje que realizó Prueger. "En una medición el sospechoso le da 1,72 metros de alto y en otra imagen, 1,78 metros", detalló. Afirmó, ya en su alegato, que la forma en la que se calculó la altura del sospechoso fue incorrecta y deslizó que la diferencia entre ambas alturas se ajustó adrede para apuntar a Parra.

El condenado por el femicidio mide 1,71 metros, por lo que el primer cálculo sostiene la teoría de que es el encapuchado. En la segunda, 1,78 metros "es lo que tenía que medir la persona que ingresó por atrás", lugar por el que Prueger concluyó que Parra entró al departamento.

juicio agustina fernandez (17).jpg El perito de la querella, Eduardo Prueger. La defensa de Parra cuestionó su declaración. Anahí Cárdena.

Coto también incluirá en los motivos para impugnar el fallo que se basó en "pruebas contaminadas", en relación a la aparición del rastro genético de una policía en el sobre donde se guardó una de las pruebas claves, un trozo de tela azul. En el juicio, una genetista del Laboratorio Forense explicó que el rastro de Parra en la prueba era "fuerte", mientras que el positivo de la oficial representaba una contaminación, no la manipulación previa de la prueba.

El defensor enfatizó que está "convencido" de la inocencia de Parra y justificó así el intento por revertir la condena en su contra. Aseguró que basó el pedido de declaración de inocencia "sobre evidencias objetivas que no están sujetas a la interpretación".

Pablo Parra y Coto .jpg El abogado Juan Manuel Coto aseverá que el rastro de ADN hallado bajo las uñas de Agustina revelan que Parra es inocente. Anahí Cardena

Ratificó sus críticas hacia la fiscalía y la querella porque se centraron en Parra "cuando en el cuerpo de Agustina no había ADN" del condenado. Mientras que "en la puerta había una huella (que no se pudo determinar de quien era) y no se peritó", sostuvo.

Además, cuestionó que los acusadores no hayan podido responder o aportar pruebas sobre dudas planteadas a su hipótesis. "No podemos afirmar que el encapuchado haya participado del hecho", aunque los acusadores concluyeron que el hombre filmado es Parra.

El condenado, dijo Coto, fue grabado en Grido "inmediatamente después con otra ropa -habrían pasado ocho minutos-. Vino la Policía y nos dijo que se cambió, pero no encontraron la otra ropa".