Para realizar estafas usurparon el WhatsApp y clonaron el Facebook de una vecina de Cutral Co

Las estafas a través de Whatsapp , Facebook e Instagram están a la orden del día. Yenifer Posso es una vecina de Cutral Co que, al percatarse que estaba siendo víctima de una clonación de su cuenta, no solo alertó a sus conocidos, sino que también radicó la denuncia en la Policía de Plaza Huincul .

Pero antes de advertir que había sido víctima de la clonación de su perfil de Facebook e Instagram, el WhatsApp de Yenifer ya había sido usurpado. El Comisario Inspector Marcos Mazzone titular de la Comisaría Sexta de la ciudad de Plaza Huincul, donde se radicó la denuncia, explicó cómo fue el modus operandi. Los ciberdelincuentes contactaron por mensaje a su cuñada pidiéndole una transferencia de 38 mil pesos, pero la maniobra salió mal porque la mujer no tenía dinero virtual y le dijo que pasara por su casa para dársela en mano. Al no tener una respuesta clara, la cuñada decidió ir hasta la casa de Yenifer y se encontró con que ella no le había enviado mensajes solicitando la transferencia.