Pedirán llevar al femicida Lagos a juicio por jurados

En cuanto al cuerpo de su madre, Morales, se le encontraron "al menos 50 lesiones cortantes y punzocortantes en torso, rostro y antebrazos, estas últimas de carácter defensivo, y golpes contundentes en los mismos lugares". Cuatro de esas lesiones realizadas con arma blanca tuvieron, según los profesionales que practicaron la autopsia, la entidad para provocar el deceso de la mujer de 58 años. En su cuerpo también se hallaron rastros de semen del imputado, aunque no así lesiones compatibles con un ataque sexual.

SFP Jorge Lagos acusado de Femicidio de Norma y Luz (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

Luego de asesinar a ambas, Lagos habría desmembrado el cuerpo de su expareja y trasladado las partes en bolsas de residuos en el Peugeot 205 de color rojo, propiedad de Morales, hasta la zona de Parque Industrial de Plottier, donde fue hallado.

No obstante, el hombre ya no tuvo tiempo para ocultar también el cuerpo de Luz, ya que la familia de las mujeres había comenzado a sospechar que algo iba mal al no poder contactarse con ellas. La Policía ingresó a la vivienda cuando el hombre, al verse acorralado, intentó darse a la fuga, y dio con la escena.

Por todo esto, la Fiscalía de Homicidios le atribuyó al imputado los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por criminis causa -para ocultar la violación- y por el contexto de violencia de género (contra Luz).

Respecto de Norma, se lo acusó de cometer un homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por ensañamiento, por criminis causa -para ocultar el asesinato de Luz- y por el contexto de violencia de género.

Bajo estas figuras pedirá la acusación junto al querellante Marcelo Hertzriken Velasco llevar a Lagos a juicio ante un jurado popular, cuando presenten toda la prueba en su contra este próximo martes 25 de julio en la audiencia de control de acusación.

Según pudo conocer este medio, la acusación presentará 33 testigos y 11 peritos, que en principio introducirán testimonios que hacen a la teoría del caso y también prueba documental.