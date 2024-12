Pleno centro: con un destornillador y barbijos, reventaron la puerta de un edificio y robaron

Según puede observarse en el video, una vez en el interior del edificio abren a los golpes la puerta de un departamento de la planta baja, ingresan para robar y los pocos segundos se los ve salir a cada uno con una bicicleta. Y finalmente se retiran.

Lo curioso del robo es que todo el tiempo actuaron con la mitad del rostro cubierto, ya que nunca se sacaron los barbijos que llevaba puestos. El hecho ocurrió hace unos días, pero se dieron a conocer las imágenes este lunes.

Robaron un departamento en pleno centro.mp4

Los robos de bicicletas, una constante en distintos barrios

Son varios los vecinos de distintos sectores de la ciudad que vienen padeciendo el robo de bicicletas en sus domicilios o en las calles. En las últimas semanas se han denunciado diferentes hechos, algunos de ellos muy violentos.

Por ejemplo, el pasado 29 de noviembre, tal como publicó LMNeuquén, ladrones robaron dos motos y dos bicis en el barrio Villa Florencia, y todo quedó registrado en un video. Según se observa en las imágenes compartidas por las víctimas, los delincuentes se aseguraron que nadie caminaba por esa zona en la madrugada, forzaron el garaje de la vivienda y se llevaron una moto Honda Wave de 110 cilindradas, otra Motomel Dax, una bicicleta rodado 26, otra 29 y una motosierra.

Todos estos elementos fueron sacados a la vereda sigilosamente y arrastrados por los dos ladrones.

Robo en Villa Florencia.mp4

Otro de los robos ocurrió el pasado 6 de diciembre, en un violento hecho que tuvo como escenario la calle Monseñor de Andrea del Santa Genoveva, donde los ladrones arrastraron a una mujer para sacarle la bicicleta.

La víctima es médica cirujana y debido a las heridas sufridas no puede trabajar. Los vecinos del barrio aseguran que los hechos son cada vez más frecuente.

El hecho se registró a las 20:30, afuera de la casa de la damnificada, cuando ella llegaba de dar una vuelta en bicicleta. Al llegar a la puerta sacó su celular para desactivar la alarma e ingresar, y fue en ese momento cuando dos jóvenes en una bicicleta llegaron velozmente y la atacaron.

Violento intento de robo a una ciclista.mp4

La mujer intentó aferrarse a su bici y al teléfono, mientras los ladrones intentaban sacarle ambos objetos. Ante la desesperación, comenzó a gritar para alertar a los vecinos de lo que ocurría, pero los delincuentes la arrastraron hasta el medio de la calle. "En ese momento el primero que me escuchó fue mi vecino de enfrente que salió y les gritó, también escucharon los vecinos de al lado que salieron de sus casas, pero no me podían ver porque me arrastraron y me tapaba la camioneta", relató la víctima a LMNeuquén.

Al ver que no iban a poder robarle y que las personas que viven allí se habían dado cuenta de lo que ocurría, la soltaron y huyeron, al tiempo que sus vecinos le abrían las puertas de su casa para contenerla y en paralelo, alertar a la policía.