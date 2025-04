Qué se sabe del robo a Peter Lanzani en Neuquén: búsqueda, allanamiento y pistas confusas

El actor Peter Lanzani vive un pésimo momento luego del robo que sufrió el pasado miércoles en Neuquén , cuando rompieron el vidrio de su auto y le sustrajeron su computadora, discos rígidos, entre otros dispositivos electrónicos. Si bien no radicó una denuncia formal, se ocupó de difundir el hecho para lograr encontrar los elementos y la Fiscalía de Robos y Hurtos, junto con la Policía, iniciaron una investigación.

Horas antes, Lanzani había difundido lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde precisó la zona en donde ocurrió el robo y mostró fotos de los dispositivos. Sin embargo, a tres días de ocurrido el hecho, no hay novedades sobre el paradero de los objetos.

La Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, a cargo de Mariana Córdoba, inició una investigación y, el mismo día del robo, llevó adelante un allanamiento en una vivienda, que arrojó resultados negativos ya que no se encontraron rastros de los dispositivos. ¿Cómo llegaron hasta allí? El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LMNeuquén que rastrearon la ubicación de un iPad, pero la pista no fue correcta.

Pero los investigadores policiales del Departamento de Delitos Económicos no solo no encontraron nada en el lugar marcado por la geolocalización, sino que, luego, con poca diferencia horaria, el dispositivo marcó dos ubicaciones disímiles: primero el barrio privado La Zagala y, después, la ciudad de New Jersey (Estados Unidos).

Como parte del protocolo para este tipo de hechos, la Policía de Neuquén avanzó con el levantamiento de rastros del auto y chequeo de cámaras de seguridad, pero sin resultados positivos.

Dos semanas atrás Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia

Esta no es la única situación particular que atraviesa el actor durante el rodaje de su película. El pasado 21 de marzo fue detenido por realizar un grafitti en la vía pública en Ushuaia, Tierra del Fuego.

El actor se encontraba en medio de la grabación cuando fue sorprendido, junto a otras dos personas, por un patrullero policial que circulaba por la zona.

Según publicó Ángel De Brito en ese momento, el ex Casi Ángeles "se encuentra de manera casual en Ushuaia rodando una película, y esta madrugada protagonizó un episodio policial que la Justicia maneja como flagrancia por 'daños'".

"Allí fueron identificados como; Gastón Zieher de 26 años, Valentin Bovati de 27 y Juan Pedro Lanzani de 34, más conocido por su nombre artístico ‘Peter’”, reveló el periodista.

En ese momento, el caso fue derivado a la Fiscalía de Turno, bajo supervisión del Dr. Díaz Ramos, y quedó caratulado como “daños” en flagrancia, según la Ley Provincial 792.