Querían echar a un vecino, terminaron a los tiros y con un muerto: reconoció el homicidio

Un acuerdo basado en las pruebas

Durante la audiencia, el fiscal Azar explicó que la acusación original como autor directo del homicidio no pudo ser sostenida debido a las evidencias recolectadas en la investigación. "Realizamos allanamientos en distintas viviendas y en la casa de Huenuman no se encontraron proyectiles. Además, las cámaras de seguridad no lo muestran disparando el arma que causó la muerte de Vides", detalló.