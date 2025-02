Santa Genoveva: cuatro motochorros intentaron forzar el portón de un edificio dos veces

Los motochorros solo lograron romper parte de la cubierta de uno de los motores, pero afortunadamente no lograron entrar al edificio.

Nélida, vecina de un edificio de San Juan y Villegas, relató que los motochorros llegaron primero el miércoles antes de las 9 . "Cuatro personas en moto quisieron abrir los portones sobre calle Villegas y no pudieron y huyeron por San Juan" , contó a LMNeuquén. Los vieron por las cámaras del edificio, y aunque les generó alivio que se hayan rendido antes de lograr hacer un daño, las alarmas se volvieron a encender cuando regresaron aparentemente las mismas personas al día siguiente.

"Este último jueves aparecieron de vuelta y quisieron abrir el portón sobre Avenida San Juan; rompieron una parte plástica de uno de los motores, pero no pudieron entrar y luego huyeron" , confió.

De hecho, el video difundido entre los vecinos los muestra detenerse en dicho portón por alrededor de un minuto. Aunque no se alcanza a apreciar lo que hacen, finalmente se los ve retirarse tal como llegaron, dos delincuentes en cada moto.

Unos 20 minutos más tarde, la Policía arribó al lugar por pedido de los vecinos, pero ya los motochorros estaban lejos. Nélida lamentó que a pesar de contar con el video, no hay mucho que se pueda hacer para identificarlos. "Están con casco, no se puede identificar si tienen patente las motos y actuaron rápidamente", resumió.

edificios san juan y villegas.jpg

No obstante, ya se pusieron en diálogo con otros vecinos del barrio, porque no es la primera vez que delincuentes utilizan esta modalidad para intentar ingresar a robar a los edificios. Aunque se sospecha que se trata de los mismos delincuentes, no se tiene certeza de ello, pero curiosamente, fue también alrededor de esta fecha en 2024 que se registraron hechos de la misma naturaleza.

Sobre esto, la vecina opinó: "Aprovechan para hacer los atracos porque saben que la Policía está abocada a la Fiesta de la Confluencia, entonces no están patrullando como antes".

"Tenemos que advertir a todos los vecinos que hace tanto tiempo que estamos sufriendo esta ola de violencia y atracos, no se puede vivir tranquilo, es una pena que en nuestra ciudad se viva esto", expresó.

Lógicamente, los vecinos temen un nuevo intento de ingreso de estas personas y no solo un robo en sí, sino un posible proceder violento si se llegaran a cruzar con uno de ellos.

Por último, Nélido dio a conocer que ya se habló con la comisión vecinal para comentar los dos intentos de forzar el ingreso al edificio y se pidió una reunión con autoridades de Seguridad. "Estamos muy preocupados, ya se habló, pero lamentablemente no pasa nada, estamos siempre igual, a merced de los ladrones", cerró.

Video: motochorros atacaron a una vecina de Santa Genoveva

En diciembre pasado, cuatro motochorros protagonizaron un violento intento de robo al asaltar a una mujer cuando llegaba a su casa, pero se retiraron con las manos vacías y sin poder tocarla.

Según pudo saber LMNeuquén, el intento de robo tuvo lugar el martes por la noche en Alderete al 1200, alrededor de las 23:25 de acuerdo a lo que muestra el video obtenido.

Allí arribaron cuatro delincuentes en motos, dos en cada una, aparentemente en complicidad y con un plan que difícilmente podía salir mal.

Vecinos de Santa Genoveva se salvaron de un robo.mp4

Siguieron a una vecina que llegaba a su casa en su auto, intentaron forzar su portón y la acorralaron para intentar concretar el violento golpe. Afortunadamente, la víctima no se bajó del vehículo y les hizo frente a los ladrones; amagó a arrollarlos y eso, sumado a que los vecinos comenzaban a salir a la calle a raíz de los sonidos, los terminó de espantar y así se retiraron con las manos vacías.