Sapere: "Mientras no dejen de vender droga, no sirve llenar la calle de policías"

Los vecinos del barrio Sapere de Neuquén capital son prisioneros de sus propias casas. Temen salir y quedar en medio de algún conflicto entre bandas , pero esto no es todo, sino que los robos a casas también aumentaron. Las autoridades vecinales aseguran que el desencadenante de esto es la venta de droga .

"La situación es terrible, lo que están viviendo nuestros vecinos es terrible", aseguró Marcelino Lucuman, vicepresidente de la comisión vecinal de Sapere , en declaraciones con LU5 . A este respecto, explicó: "No solo las balaceras, sino que los robos a domicilios son cada vez más frecuentes, estamos faltos de presencia policial".

Marcelino informó que "hay muchas armas adentro del barrio, armas de grueso calibre y no se ha hecho nada con respecto a eso".

Sobre las personas involucradas en los episodios de inseguridad que se vive en Sapere indicó: "Aparentemente, son los vecinos del alto, de la calle Picunches y alrededores, allí han llegado balas a las puertas de las casas. Es gente del barrio y están identificados. Frecuentemente, están frente al fiscal, pero les formulan los cargos y los mandan a la casa".

INSEGURIDAD SAPERE.jpg

Aseguró que los robos ocurren en cualquier momento del día. "Se dan en la madrugada, en la mañana, en la noche. Las 24 horas están en ese tema", observó.

Piden mayor presencia policial en el barrio

Marcelino contó que se reunieron con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, donde le plantearon las problemáticas del barrio. "Él se llevó todo y ahora estamos esperando la respuesta en la acción más que nada. Nosotros más que nada necesitamos que el accionar policial sea rápido. En el barrio hay tiroteos, llamamos al patrullero, pero este no llega. No se está cuidando a los vecinos que es a quienes hay que cuidar", reflexionó.

"Los vecinos se apoyan mucho en nosotros que recibimos el primer cachetazo. Algunos por ahí nos tratan de inútiles porque no resolvemos el problema de la inseguridad, pero es un tema a dilucidar bastante profundo. En la medida que se siga vendiendo droga como lo están haciendo, siempre vamos a tener problemas de inseguridad, por más móviles policiales que tengamos. Mientras no dejen de vender droga, no sirve llenar la calle de policías", reflexionó.