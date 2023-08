Se acerca el juicio contra el policía que mató en un taller con su arma reglamentaria

El juez interviniente no admitió el agravante por tratarse de un efectivo policial, ni tampoco la acusación por una segunda víctima, quien no resultó herida.

Nicolás Leopoldo López, el policía que mató a un conocido de un disparo en un taller mecánico, irá a juicio ante un tribunal de tres jueces. El acusado zafó del jurado popular, ya que el agravante pedido por la parte querellante no fue admitido.

“Asustado, le dijo que no hiciera eso, que no era un juego. Pero haciendo caso omiso, López ingresó al taller, dónde estaba la víctima junto a su otro familiar, y reiteró la maniobra: apoyó el arma en el pecho de Escobar y volvió a apretar el gatillo. Esta vez, el disparo se efectuó, por lo que la víctima murió casi de inmediato”, describió la fiscal del caso Eugenia Titanti, que encuadró el hecho en el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Como el acusado no se encontraba de servicio en ese momento, no se aplicó la agravante por tratarse de un efectivo policial, aunque esto es algo en lo que la querella, a cargo del abogado particular Marcelo Hertzriken Velasco, ha insistido en aplicar desde el inicio de la causa, "porque iba vestido con su uniforme y cometió el hecho con el arma reglamentaria".

Además del agravante, la querella pretende que se haga lugar a una segunda acusación contra López: es que aunque forma parte de la teoría fáctica, al policía nunca se lo acusó por la tentativa de homicidio que habría cometido segundos antes al gatillar contra el primo de quien luego resultó víctima fatal.

Para pesar de los familiares de Escobar, estos dos cambios requeridos por la querella, que hubieran implicado además la intervención de un jurado popular, no fueron admitidos en la elevación a juicio.

El lunes de esta semana se realizó la audiencia de acusación en la que la fiscal del caso y el asistente letrado Bruno Miciullo presentaron toda la prueba recabada, los testigos que se citarán a declarar en juicio, y pidieron la elevación a juicio del caso ante un tribunal colegiado. En este sentido, sostuvieron la figura penal de homicidio agravado por el uso de arma en perjuicio de Diego Escobar como única víctima.

El juez interviniente hizo lugar a lo requerido por la fiscalía y ordenó el agendamiento del juicio contra López en los términos solicitados, que estará en manos de la Oficina Judicial.