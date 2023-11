Se normalizó el tránsito en Ruta 7: ¿qué se sabe del choque?

El conductor de la camioneta se quedó en el lugar para las actuaciones, solicitó asistencia y los primeros en arribar fueron los profesionales del SIEN, quienes tras una breve examinación del motociclista, resolvieron trasladarlo al Hospital Regional Castro Rendón, aunque "por prevención". "Manifestaba dolor producto de los golpes que recibió y por eso se lo trasladó, pero está fuera de peligro", sostuvo Pérez.

Por su parte, el conductor de la Amarok se encontraba bien y presentó toda la documentación obligatoria, aunque no se le pudo practicar el test de alcoholemia ya que Tránsito no contaba con el medidor por encontrarse siendo calibrado. No obstante, el comisario indicó que al conductor no se le detectó aliento etílico ni manifestó ningún signo de encontrarse bajo la influencia de alguna sustancia.

La motocicleta de la víctima fue retirada por un familiar del lugar, y finalmente al concluir todas las actuaciones pertinentes, alrededor de las 10 se normalizó la circulación en el sector, que se encontraba restringida a un carril.