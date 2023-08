Solo un acusado del crimen del supuesto ladrón va a juicio

La familia de la víctima denunció que el absuelto ya lo había amenazado de muerte. Además, reiteraron que Enrique Gordillo no fue a robar, sino a buscar droga.

Cynthia Gaona, hermana de la víctima, contó a LMNeuquén que en una audiencia realizada el último viernes en la Ciudad Judicial, se resolvió el sobreseimiento de uno de los acusados, de apellido Ruiz, debido a que no hubo testigos que declararan haberlo visto golpear a Gordillo. “Los testigos son las familias de los acusados, eran obvio que se iban a proteger entre ellos”, sostuvo la mujer.

Debido a esto, denunció que las dos personas que testificaron son las esposas de los dos presuntos homicidas. “Las dos dijeron que solo lo había golpeado Daniel Arriagada, el dueño de casa, pero hay vecinos que los vieron a los dos pegarle a mi hermano, nada más que ellos son amigos y lo quieren proteger porque uno tiene antecedentes por haber matado a un joven”, indicó.

La hermana de la víctima conjeturó que estos testimonios están condicionados, ya que estiman que si solo queda Arriagada, la causa será calificada como homicidio simple en legítima defensa, con una pena mucho menor. “Él no tiene antecedentes, entonces la pena va a hacer mínima, mientras que el otro ya asesinó a una persona. Entonces entre amigos se están protegiendo”, acusó.

A esto sumó: “La Justicia nos dejó solos, mi hermano tenía tres hijos, uno de ellos está tan mal desde que mataron a su papá que ya nos dijo que si no se hace Justicia por su papá no quiere vivir más. Por favor, señores jueces, no dejen sin justicia la memoria de mi hermano”.

Cynthia contó que la próxima semana podrán presentar las pruebas y, en base a ellas, se les asignará la fecha de juicio. abreviado.

El crimen

El 25 de julio de 2022, a las 5:40, Enrique Eduardo Gordillo intentó ingresar en la vivienda de Arriagada, ubicada sobre calle Casimiro Gómez. Alarmado éste, junto a un vecino, golpearon al hombre hasta la muerte. En primera instancia, se aseguró que se había tratado de un intento de robo, pero con el correr de la investigación esta hipótesis se modificó.

“Mi hermano no era un ladrón, era una persona de trabajo. Él solo fue a pedir que le fiaran una bolsita de droga. En esa casilla se vendía droga, todos lo sabían”, aseguró Cynthia.