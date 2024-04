Su pareja la golpeó, la dejó abandonada y ahora fue acusado ante la Justicia

"Quiero hacer pública mi situación para que no le pase a ninguna persona más. El viernes me dirigía con quien en ese momento era mi pareja, al sector de los carros (food trucks) en el Paseo de la Costa. Estuvimos tomando algo en ese lugar. Me crucé a una amiga, y él por alguna razón se puso celoso, ahí fue cuando me empezó a pegar piñas, y me cortó la parte de la nariz, me caigo al piso y no recuerdo más nada. Me encontraron entre dos macetas y tapada con yuyos", relató en una publicación de Facebook.