Terminó la búsqueda del delincuente prófugo en Neuquén: dónde estaba

El 5 de agosto había sido condenado por dos intentos de robos. Está cursando un tratamiento de desintoxicación.

La búsqueda de un conocido delincuente con un largo historial delictivo y conductas violentas terminó con el hallazgo y aprehensión del mismo. De esta manera, la orden de localización y aprehensión inmediata que lanzó la Policía quedó sin efecto, y las autoridades rompieron el hermetismo sobre el caso, brindando detalles del motivo y circunstancias.

Recientemente, el 5 de agosto, el hombre de 25 años, de apellido Sandoval, había sido condenado a cuatro meses de prisión efectiva por dos intentos de robo y reincidencia. Cabe recordar cuando en 2019, con 18 años, noqueó a un policía en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur mientras un cómplice intentaba robarse una barra de chocolate.

La solicitud de ubicación había sido dispuesta por la Comisaría Segunda, que difundió un cartel oficial con su fotografía y datos personales, para recibir la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Fuga y aprehensión

En comunicación con LMNeuquén, el comisario Freddy Rivera, explicó que el hallazgo del joven sucedió durante la verificación de un robo en proceso. "Este martes a las 10.30 el personal policial es advertido por el padre que detecta una ventana abierta donde vive Sandoval, entonces el personal empieza a verificar el hecho y lo encuentra", informó.

Al respecto de las circunstancias de la fuga, indicó que Sandoval estaba evadido de la Justicia por escaparse del sector de adicciones del hospital Castro Rendón el domingo 17. Por ese hecho existe una investigación en curso.

El tratamiento de desintoxicación había sido dispuesto tras un consumo de estupefacientes compulsivo que ponía en riesgo su salud. "Lo teníamos en prisión preventiva por un hecho de robo, condenado a 4 meses de prisión, en este contexto de encierro, comienza con síndrome de abstinencia", advirtió.

Una joven de 18 años fue detenida por personal de Comisaría Segunda.

Al ser encontrado este martes en la casa del padre, quien ha colaborado con la Policía en distintas circunstancias, se dio asistencia médica y realizó nuevamente la admisión en el Castro Rendón. "En la guardia lo lograron estabilizar y atendieron su deteriorada salud, entonces lo volvieron a internar con custodia policial", agregó.

Un delincuente con amplio historial de robos, violencia y fuga

La historia de Kevin Nahuel Sandoval está marcada por episodios de violencia que lo pusieron en la mira de la Justicia desde muy joven. En 2019, cuando tenía apenas 18 años, protagonizó un brutal ataque en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur. Allí, un policía que hacía adicionales intentó detener a un cómplice suyo que intentaba llevarse una barra de chocolate sin pagar.

Sandoval intervino con un golpe que dejó al uniformado inconsciente en el piso. La agresión fue tan violenta que el efectivo sufrió un traumatismo de cráneo y, como consecuencia, amnesia del hecho. El 2 de abril, la jueza Estefanía Sauli avaló el pedido de la fiscalía y acusó a Kevin Sandoval de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por la calidad de sujeto pasivo.

Años más tarde, en diciembre de 2024, ya bajo el régimen de prisión domiciliaria, condenado por robo con lesiones graves, en el barrio Cuenca XVI, volvió a desafiar a las autoridades: dañó el dispositivo de tobillera electrónica que debía portar y se fugó. Esto motivó la intervención del Comando de Operaciones Policiales y quedó registrado como un incumplimiento grave en sus antecedentes.

536268324_1197580685733833_2592602259024788062_n

En el lugar se entrevistó a la familia que indicó que el detenido abandonó la vivienda y que el sujeto era un agresivo constante. A raíz del hecho, se dispuso la emisión de una orden de búsqueda y retención del sujeto, además de iniciar una causa judicial por el daño al equipo de monitoreo. Finalmente, fue detenido cuando se presentó de manera espontánea y voluntaria en la Comisaría 19.

Furia por falta de detergente y motín en la Comisaría Quinta

El último hecho conocido lo ubica en enero de 2025 dentro de la Comisaría Quinta de Centenario. Según fuentes policiales, todo comenzó cuando Sandoval reclamó un elemento de higiene y, al no recibirlo, detonó un reclamo que terminó en quema de colchones.

El eje del incidente fue la falta de suministro de detergente, solicitado por uno de los reclusos, Kevin Nahuel Sandoval, condenado por robo y lesiones graves. La negativa del personal para entregar el producto, debido a que no había, desencadenó una fuerte reacción por parte de Sandoval, quien amenazó a un cabo y comenzó a lanzar objetos desde el interior de su celda.

Su actitud sirvió como catalizador para que otros dos detenidos, Javier Maximiliano Sepúlveda y Sebastián Rogelio Orellana, se unieran al reclamo. En cuestión de minutos, la escalada de destrozos derivó en la quema de colchones y motín carcelario. Esta situación obligó la intervención del personal penitenciario, bomberos y unidades especiales. Además, los internos rompieron una pared de ladrillos con el fin de obtener escombros y piedras para atacar al personal policial.