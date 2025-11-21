Tragedia en Ruta 22 en el inicio del finde XL: confirman que son cuatro muertos en el brutal choque

Pasadas las 7 de este viernes, dos vehículos chocaron en cercanías de Fernández Oro. Hay demoras en el tránsito.

La Ruta Nacional 22 volvió a ser escenario de un episodio devastador. En las primeras horas de este viernes, un fatal siniestro vial se cobró la vida de cuatro personas, tras una violenta colisión entre dos vehículos en el kilómetro 1203.

El episodio que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, sobre el tramo que une Fernández Oro con Allen en dirección oeste–este, dejó además a un cuarto involucrado gravemente herido.

Según las primeras indicaciones del personal policial, la pick-up Volkswagen Amarok , conducida por un vecino de Allen , impactó desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaba una familia oriunda de Catriel rumbo a la costa atlántica para aprovechar el fin de semana largo. La violencia del impacto provocó que el vehículo menor se incendiara por completo, sin dar margen a sus ocupantes para salir.

El hecho se registró a tres kilómetros del predio del Sindicato de Camioneros, un sector conocido por su alto caudal de tránsito. Minutos después del alerta, efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal sanitario se trasladaron hasta la escena, aunque poco pudieron hacer ante la dimensión de la tragedia.

Accidente ruta

Las víctimas del trágico accidente en la Ruta 22

El comisario Díaz, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, confirmó en declaraciones radiales a LU19 los primeros detalles del siniestro.“Al llegar se constata un hecho de tránsito donde se ven dos vehículos involucrados. En primera instancia tenemos un vehículo incinerado al momento del arribo, se encuentra declarado ya el fuego sobre una Ford EcoSport y un vehículo de mayor porte distante a unos 50 metros del posible punto de impacto”, relató.

Entre las víctimas estarían dos mujeres, un niño de 5 y una niña que no trascendió su edad hasta el momento.

El funcionario policial detalló que en el interior del rodado incendiado encontraron a tres personas sin vida: “Dos menores y un mayor de edad que producto del impacto y, no sabemos aun si también a raíz del fuego declarado, han perdido la vida”.

Sobre la identidad, señaló que se trataría de una familia de Catriel que circulaba en sentido oste–este hacia la costa.

Respecto del otro vehículo involucrado, precisó: “Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”.

accidente fatal ruta 22 oro

Ruta cortada y conmoción en la región

La Ruta Nacional 22 continua interrumpida y con demoras, mientras trabaja personal de Gabinete de Criminalística para determinar la dinámica y las responsabilidades del siniestro.

La hipótesis más firme apunta a una colisión por alcance en tránsito normal, sin reporte inicial de maniobras bruscas o condiciones climáticas adversas.

Hasta el lugar del accidente también se acercaron el intendente de Allen, Marcelo Román, y familiares del conductor de la Amarok herido, quienes aguardaban novedades médicas. Las autoridades municipales manifestaron su consternación ante el hecho y acompañaron las labores de los equipos de emergencia.

La tragedia vuelve a levantar alarma sobre la seguridad en la Ruta 22, un corredor con obras en desarrollo, desvíos temporales y zonas de tensión vehicular que han sido escenario de múltiples choques en los últimos meses.