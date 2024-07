Un condenado por homicidio fue agredido en la cárcel de Junín y debe ser operado

aguilar hermanos zani asesino.jpg

La fiscalía y la querella habían pedido que se lo declare al acusado culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego por ambas víctimas; mientras que la defensa apuntó a un homicidio en circunstancias de legítima defensa.

Finalmente, los miembros del jurado popular que intervinieron en juicio consideraron que por la prueba escuchada correspondía arribar a un veredicto de culpabilidad respecto al crimen de Alejandro y de no culpable respecto del de Julio.

En mayo de 2023, se le impuso la pena efectiva de 4 años y 4 meses de prisión y aunque restaba atravesar los plazos de impugnación, la violación de su prisión domiciliaria lo hizo terminar antes de tiempo tras las rejas de la U32 de Zapala, el único lugar que contaba con un espacio en ese entonces.

Lamentablemente, su estadía allí no duró mucho y es que al parecer habría sido amenazado por otros internos de esa unidad. Aunque no trascendieron detalles del suceso, su defensa intervino de inmediato, requiriendo un nuevo traslado para resguardar su integridad psicofísica. El lugar sugerido fue la Comisaría 8 de Piedra del Águila. No obstante, quedó en la unidad zapalina con mayores medidas de protección.

Finalmente, la condena quedó firme y el asesino fue trasladado para su estadía permanente a la U41 de Junín de los Andes, donde un mes atrás sufrió una feroz golpiza de parte de otros compañeros de pabellón.

Las lesiones que sufrió las habría recibido durante una pelea ocurrida el pasado 6 de junio en la Unidad, cuyos motivos aún son materia de investigación. Una tomografía computada de encéfalo y macizo facial, permitió determinar que Aguilar presenta fracturas de piso orbitario izquierdo y hueso de nariz.

Por este motivo, esta semana se realizó una audiencia para ordenar el traslado del detenido a la ciudad de Plottier, donde será intervenido por un traumatismo maxilofacial.

El abogado Cristian Pettorosso, representante de las víctimas fallecidas y sus familias, aseguró que desde la querella no se opusieron al pedido efectuado por el condenado, como así tampoco la fiscalía de ejecución interviniente.

Trascendió que la jueza Alicia Rodríguez ordenó el traslado del reo y custodia por el servicio penitenciario hasta el hospital de la ciudad de Plottier, para que este próximo jueves sea operado de las lesiones padecidas en su rostro, que le dificultan la visión.

La violencia en las cárceles es algo frecuente en la convivencia de los reos, que lamentablemente se ve exacerbada por las condiciones infrahumanas en las que conviven los condenados.