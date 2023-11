Un ladrón reincidente fue a juicio por otro hecho y fue absuelto

Un ladrón con antecedentes fue llevado a juicio por un intento de robo a una vivienda de un hombre de 87 años en Junín de los Andes , pero a criterio del juez, la prueba no alcanzó. De qué se trató el caso.

El propietario le pidió retirarse y el intruso así lo hizo, aunque en el proceso, se llevó las llaves de ingreso a la vivienda.

Atemorizado y tras percatarse de que al parecer el corte de luz en su vivienda había sido intencional, el hombre de 87 años llamó a uno de sus hijos, convocaron a la Policía y juntos salieron en busca del sospechoso, a quien localizaron a unas cuadras y afuera de otra vivienda. La Policía lo detuvo y encontró en un cantero junto a él las llaves de la casa de la víctima.

Por todo esto, el fiscal Manuel González lo acusó como autor del delito de hurto en grado de tentativa. No obstante, este no es el primer hecho en el que se ve involucrado.

Antecedentes

De hecho, se trata de un ladrón oriundo de Buenos Aires, quien llegó hace un tiempo a la provincia neuquina luego de cumplir una condena impuesta en 2018 de cuatro años de prisión efectiva en esa provincia por robos armados y tenencia ilegal de arma de guerra.

Además, primero pasó por San Martín de los Andes, donde junto a un cómplice se ofreció a guiar a una turista a quien terminaron amenazando con un arma y robándole su auto, lo que en abril dio lugar a un acuerdo pleno que incluyó la aceptación de responsabilidad y la imposición de una pena efectiva de 1 año y tres meses de prisión.

En este contexto es que el caso llegó a juicio, aunque estuvo a punto de no hacerlo, dado que la defensa pidió primero ir a una mediación y pagar una reparación de 10 mil pesos para que no se le registre un nuevo antecedente. Esto no fue aceptado ni por la fiscalía ni por la víctima, por lo que finalmente la semana pasada se llegó al juicio ante el juez Juan Pablo Balderrama.

La coartada

Aunque las partes celebraron poder llegar hasta dicha etapa, algo inusual para el tipo de delito imputado, el juicio finalmente terminó en una absolución. ¿Qué ocurrió?

Según pudo conocer LMN, la defensa del hombre sostuvo a lo largo del proceso que el imputado es vendedor ambulante, que se lo estigmatizó y que nunca ingresó con intenciones de robo a la vivienda. También sostuvieron que no había lesividad porque las llaves -único elemento tomado de la casa- fueron recuperadas.

A pesar de que la fiscalía sostuvo su teoría, lo cierto es que el hecho de que el hombre no haya intentado agarrar ningún objeto de valor y que no haya objetado ante el pedido de la víctima de retirarse de la vivienda, contribuyeron a la posición de la defensa.

Finalmente, el juez Balderrama consideró que el intento de robo no pudo ser acreditado, que efectivamente se produjo una estigmatización y que la acusación se basó en conjeturas, por lo que absolvió al acusado.