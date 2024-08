Una tarjeta perdida y dos compradores engañados: las estafas de la semana en la comarca

Las estafas en Cutral Co y Plaza Huincul siguen sumando víctimas

Las estafas en la comarca petrolera, puntualmente en Cutral Co y Plaza Huincul , siguen dejando un saldo lamentable. En la última semana, tres estafadores se alzaron con más de 4,5 millones de pesos entre el perjuicio que le generaron a un hombre que perdió su tarjeta de débito y dos vecinos que quisieron comprar distintos objetos por las redes sociales.

El hecho fue denunciado el domingo pasado, cuando la víctima, un hombre de 30 años, denunció en Comisaría Sexta el extravío de su tarjeta de débito del Banco Nación. Lamentablemente, para cuando se dio cuenta de que no la tenía entre sus pertenencias, ya era demasiado tarde.

"Advierte que se hicieron diversas compras y transferencias, pudiendo ver en su detalle de correo electrónico varias de las mismas. Al revisar los movimientos de la cuenta del Banco Nación, denota el perjuicio por esas compras en la suma aproximada de 4.380.000 pesos”, sostuvo el comisario Eduardo Sierraalta a los medios locales. Además, agregó que "la mayoría son compras electrónicas, no de aquí de la ciudad, sino hecho por redes sociales.

A raíz de esto, el hombre ya realizó la denuncia policial, tras lo cual se le dio intervención a la fiscalía correspondiente.

Vendedores estafadores

Los otros dos hechos que se registraron en la última semana fueron estafas a partir de compras iniciadas por las víctimas.

Por un lado, un vecino quiso comprar un teléfono a través de una página que citaba una supuesta oferta del Banco Provincia del Neuquén (BPN) con un descuento en tecnología.

Puntualmente, la publicación ofrecía en venta un celular iPhone. Para ello, el interesado debía pedir información y una vez que fue contactado, el hombre recibió un link donde debía ingresar sus datos personales.

vehiculos marketplace.jpg

“En principio, eso no le llamó la atención porque era aparentemente una página oficial del Banco de la Provincia de Neuquén", sostuvo Sieraalta, siguiendo la declaración de la víctima. No obstante, no se trataba de algo oficial.

Los estafadores brindaron los datos de una cuenta en la que el hombre depositó 98 mil pesos para adquirir el celular, pero luego de la transacción, fue bloqueado por el delincuente y, como era de esperarse, se quedó sin el bien.

Por otro lado, un hombre de 37 años fue estafado al querer comprar cubiertas, también a una supuesta empresa con página en Facebook.

Según la denuncia de la víctima en la Comisaría 14, el hombre dio con una página denominada "Vulcagoma", que pudo comprobar que se encontraba registrada como una empresa legítima, de acuerdo a los resultados que le arrojó internet. Por esto, se sintió seguro al entablar un diálogo con un representante de la página, tras lo cual decidió concretar su compra y transfirió a donde le indicaron el total de 360.000 pesos por cuatro cubiertas.

Lamentablemente, se trató de una estafa, posiblemente a manos de delincuentes que posan como una compañía legítima.

"La transacción no culminó, así que no recibió el bien que había adquirido, no recibió las gomas y lo bloquearon de todos los sitios donde habían tomado contacto, como es habitual", confió Sierraalta.

Este hecho también ya es investigado.