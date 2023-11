Una vecina denunció una deuda de 1 millón con una tarjeta que nunca recibió

Las estafas, en todos sus colores y formas, no dan descanso a los vecinos de la comarca. Una vecina de Cutral Co denunció una estafa luego de que un banco le reclamara una deuda de un millón de pesos por una tarjeta a su nombre que ella asegura que nunca recibió ni usó.

Inmediatamente tras recibir la comunicación, la mujer se presentó en la entidad para consultar los registros y presentar un reclamo formal. Allí, un empleado le mostró un resumen donde figuraba una serie de compras de la supuesta tarjeta a su nombre en distintos comercios de la localidad, como Nor Juan, Místika, Vía Veneto, y algunas transacciones canalizadas por Mercado Pago. No obstante, la mujer insistió en que esas operaciones no fueron realizadas por ella y que ella jamás firmó para que se emitiera tal tarjeta a su nombre.

"Le dijeron que para dejarle sin efecto la deuda, debía radicar la denuncia", mencionó el comisario.

El jefe policial resaltó además algo que llama la atención del caso, y es que cada vez que se opera con tarjeta, debe presentarse el DNI del titular para acreditar la identidad de quien compra, aunque al parecer esto no ocurrió.

La Policía ya investiga lo ocurrido y pidió los informes pertinentes al banco, que también inició las actuaciones para esclarecer el hecho, dado que los dichos de la mujer implican que alguno de sus empleados solicitó y utilizó una tarjeta sin autorización.

Empleado infiel del BPN

El caso remite mucho por sus características al hecho que salió a la luz recientemente y que involucra a un empleado de la sucursal de Centenario del Banco Provincia de Neuquén (BPN) señalado por haber utilizado bajo la misma maniobra una tarjeta de crédito Mastercard que solicitó a nombre de una de sus clientas.

La denuncia de la mujer motivó una investigación que terminó con allanamientos en la sucursal y en la vivienda del sindicado, donde se secuestraron computadoras y tarjetas.