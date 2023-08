Una vez más, atacaron a un taxista en un intento de robo

"Yo estaba en plataforma y llamó una chica a la base, me dieron la dirección y yo fui hasta ahí. Se subieron dos chicos, dos hombres de entre 20 y 28 años , que me dijeron que los lleve a la meseta. Como vi que eran medios raros, por la conversación, le avisé a la base", confió.

Aunque los pasajeros pretendían ir hasta la zona de meseta, no muy lejos de la dirección del inicio del recorrido, le pidieron al conductor que lo hiciera a través de la ruta, algo que implicaba un viaje más largo e innecesario. No obstante, el taxista no se arriesgó a discutir con ellos y se limitó a seguir sus indicaciones.

Relató además que le pareció raro el tema de conversación, dado que los jóvenes hablaban de un asado que habían compartido esa noche, durante el cual habían tomado "mucho vino". El taxista se limitó a ofrecerles abrir las ventanas para evitar una descompostura.

SFP Reclamo taxis y audiencia por taxista baleado (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

El viaje llegó a su punto cúlmine llegando al barrio Ruca Antú, donde los hombres le indicaron ingresar por una calle sin salida y avanzar "hasta el fondo". El taxista vio la trampa y les recomendó ingresar a pie. "No puedo entrar ahí porque si rompo el auto me quedo encajado y no me saca nadie", justificó.

Los delincuentes entendieron que se trataba de una situación de "ahora o nunca"; agarraron al conductor del cuello y lo amenazaron para entregar dinero y sus pertenencias.

"Andaban con un cuchillo y una soga, me quisieron ahorcar con la mano y como se habían sentado uno atrás mío y el otro del lado del acompañante, mientras yo peleaba con el de la derecha, el otro me quiso manotear y gracias a Dios pude zafar. Por suerte, yo no me abataté y no me sacaron nada"

Ismael se defendió como pudo y eso dio lugar a un forcejeo. Al ver que el taxista no daría el brazo a torcer, y seguramente no queriendo terminar en una agresión que podría terminar con ellos tras las rejas, los ladrones se rindieron, bajaron del auto y huyeron corriendo.

"El cuchillo quedó arriba del auto, es un cuchillo de cocina, tipo Tramontina. Me cortaron el dedo gordo, recibí un puntazo ahí, pero no se llevaron nada", confió la víctima.

El violento ataque a otro taxista

El nuevo intento de robo llega pocos días después del sufrido por Diego Rojas, otro taxista que terminó con una bala en el cuello producto del hecho, y por quien ya hay un acusado: Maximiliano Octavio Montoya, que permanece detenido en prisión preventiva.

SFP Reclamo taxis y audiencia por taxista baleado (18).JPG Sebastian Fariña Petersen

Sobre la inseguridad a la que están expuestos los conductores constantemente, Ismael expresó:

"Ya me había pasado dos veces pero no había llegado a este extremo de tener que hacer una denuncia. Uno ya está acostumbrado y preparado para lo que va a acontecer. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta y uno se tiene que cuidar mucho de todas las personas", lamentó, y agregó: "Acá estoy recuperándome; bastante adolorido, pero esto es así".

Aunque la denuncia de Ismael ya motivó el inicio de una investigación, el auto no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que será difícil ubicar a los autores.