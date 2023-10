Valentina Sur: vecinos denuncian un robo por día

No obstante, señalaron que los hechos de inseguridad ocurren en cualquier momento del día. “Entran cuando salimos a trabajar. A las 6 de la mañana, a las 11, no respetan nada”, recalcó.

ON - Levantamiento toma Valentina Sur (2).jpg Los vecinos aseguran que la Policía les informó que no tienen patrulleros para hacer patrullaje preventivo, debido a que el sector de Valentina Sur Rural es muy amplio. Omar Novoa

Vecinos llevaron los reclamos a la Municipalidad

Durante la madrugada de este lunes, los damnificados relataron que sufrieron una seguidilla de robos en el barrio. “Anoche fue tremendo, entraron a varias casas y después estaba todo el registro en las cámaras. Los vecinos han instalado cámaras de seguridad, pero entran igual, nada los para”, contó.

Es por ello que reiteraron el reclamo de una posta policial para el barrio, así como también domos de seguridad. "Valentina Rural es una zona que ha crecido mucho, hay muchos barrios ahora y la presencia policial quedó como estaba antes, cuando todo esto era chacra y los problemas eran otros”, indicó.

A esto sumó: “El reclamo tiene que ver con que se agilice la construcción de esta y con que haya más presencia policial. También tiene que ver con, el tema de la iluminación porque es muy oscuro el sector”, aseveró.

La vecina explicó que se encuentran en “un agujero negro de comunicación”. “No tenemos señal de teléfono, se corta internet y nos quedamos incomunicados, entonces esto también afecta cuando vos estas en tu casa y no tenés internet, no tenés señal, no tenés como comunicarte con la Policía”, dijo.